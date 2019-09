Un duro golpe de realidad

La gota fría llegó a la provincia para dejarnos de golpe toda el agua que el cielo nos venía negando meses antes. Son innumerables los daños personales y materiales . El más lamentable de todos es la pérdida de una vida. Nunca, desde que tenemos registros, había llovido tanto en algunos lugares de la provincia. En la estación meteorológica del aeropuerto, se contabilizaron el jueves 99,3 litros por metro cuadro, la precipitación diaria máxima más elevada desde que se instaló el observatorio en 1968 y más de la mitad de lo que suele llover en todo el año en esta localidad. Desgraciadamente, este año 2019 hemos tenido otras cifras meteorológicas récord. Durante este verano, se han sucedido en el mundo olas de calor en lugares donde antes no habían sucedido. En lo que respecta a Almería, desde hace ya bastantes años, la comunidad científica nos viene avisando de que este fenómeno provocaría en nuestra provincia una mayor concurrencia de fenómenos meteorológicos extremos, ciclos de sequía más largos y una disminución de las precipitaciones generalizada; avisos que se unen al que nos dieron cientos de jóvenes de Almería el pasado 15 de marzo, pertenecientes al movimiento 'Fridays For Future' , en una de las manifestaciones por el clima más numerosas de los últimos años, donde se dio la voz de alarma de que no teníamos un Planeta B, pero tampoco una provincia de Almería B. Sin embargo, ha tenido que ser a través de un crudo golpe de realidad cuando nos hemos dado cuenta de que estamos sufriendo ya la anunciada crisis climática y que Almería es especialmente vulnerable a este fenómeno. . Empezamos a percibir que, si no actuamos a tiempo, en un futuro más cercano de lo que prevemos se producirán cambios radicales en nuestro modelo de vida y de desarrollo. En Almería el reto es aún mayor que en otras regiones, ya que dependemos fundamentalmente de la Agricultura y el Turismo, ambos sectores estrechamente vinculados al clima y a la disponibilidad de agua dulce.

La amenaza es de tal envergadura que a la generación actual de almerienses nos ha tocado afrontar una etapa crucial para el futuro de la provincia. Un reto que requiere que todos y todas nos impliquemos y que promovamos, de manera urgente, un Pacto Social entre sociedad civil, administraciones, partidos políticos y agentes económicos de la provincia para desarrollar un programa de medidas, consensuado, ambicioso y vinculante, dirigido a garantizar la seguridad y la sostenibilidad de nuestro modelo actual de desarrollo.