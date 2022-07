Escribo estas líneas a mediodía del domingo anterior a su publicación. Y tal y como reza el título de este escrito, España y un servidor estamos echando chispas. Por razones distintas, pero no dispares. España está que echa chispas, pues los montes están ardiendo por doquier. Y yo estoy echando chispas, por pensar en las causas humanas que han motivado esos incendios.

Un inciso, cuando se buscan las causas de un suceso, puede uno dispersarse o ir directamente a la causa primigenia, es decir: "la primerica de todas", que en este caso de los incendios es la IGNORANCIA (con mayúsculas) supina que los mandamases ecologistas tienen de la naturaleza. Tenemos unos mandamases en esto de la naturaleza, que clama al cielo. Se ¿piensan? que el monte no solamente no se toca, si no que no se puede ni se debe tocar. Que los arboles no se tocan. Que la naturaleza sola se gobierna magníficamente y que no necesita nuestra ayuda. ¿Piensan? que nadie debe influir en el crecimiento de los árboles.

Mientras que el mundo era mundo, sin sufrir la ayuda de los actuales ecologistas, el mundo se usaba para vivir. Es decir, las personas sabían que en los montes frondosos había comida para los animales, que el ganado podía comer en los montes. Y, como consecuencia, ahí lo llevaban a pastar. Tambien sabían que en el monte debía haber caminos para el ganado, se debía hacer lo posible para regenerar el pasto que el ganado había consumido, y que lo mejor para conseguirlo, quemar los rastrojos para que la tierra descansara, con lo cual conseguían que, en verano, no hubiera matorrales secos que arden como la yesca.

Además, como les iba la vida en ello, eran previsores, y los árboles se talaban de forma que "se hicieran calles artificiales" que servían de zona libre de vegetación que, en caso de fuego, hicieran de cortafuegos.

Como vemos, son actuaciones sencillas, logicas, coherentes con el cuidado de la naturaleza y muy baraticas de llevar a cabo. Practicamente, lo único que se necesita es: conocer la naturaleza y limpiarla, como nos limpiamos nosotros. No ser pasmarotes adorando un ídolo. Sencillamente, limpiar la tierra, porque necesita airearse, o sea, respirar. Quitar la porquería, que no tiene nada que ver con el estiercol. Dejar zonas para que las ramas de los árboles no sean una selva tropical. Abrir caminos donde no los hay, para poder pasar cuando haga falta: por ejemplo, cuando haya un incendio, y que a la vez dificulten el correr de las llamas. Vamos, reverenciar las plantas todo lo que quieran, pero dejar a los profesionales: tecnicos y agricultores, que las cuiden como saben. Amén, que significa así sea.