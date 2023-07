La eclosión de Roquetas

La Historia de Roquetas como municipio es muy corta, aunque no tanto como la de El Ejido, que la mayoría de nosotros lo hemos visto nacer. Para hacer un seguimiento de Roquetas yo lo dividiría en tres etapas. Posiblemente fueron los fenicios los primeros pobladores con cultura que poblaron estas tierras, aunque los restos encontrados en el yacimiento de Turaniana son de la época romana. Se trata de ánforas, balsas y todo lo relacionado con la industria de salazones. Durante muchos años Roquetas fue la parte baja de Felix y su origen fue el núcleo de población que se fue formando en torno al “castillo de las roquetas” como ocurrió durante la Edad Media y Edad Moderna en toda España. La ciudad de Almería nació también en torno a la fortaleza de la Alcazaba. Los árabes tras la conquista de la Península Ibérica aprovecharon y reforzaron las torres y fortalezas que ya había hechas, caso de la Torre Quebrada en Turaniana y levantaron otras nuevas como las de Cerrillos y Las Roquetas. Con la reconquista de estas tierras por los cristianos la Torre de las Roquetas la ampliaron, convirtiéndola en un castillo. En 1777, tras un largo forcejeo con Felix, Roquetas consiguió la independencia, siendo su primer alcalde Antonio Berrio, Alférez de Infantería de la Costa y es que los militares que formaban parte de la guarnición del castillo jugaron un papel muy importante en la independencia de Roquetas ya que eran los únicos que sabían leer y escribir y por tanto estaban capacitados para redactar escritos. El término de Roquetas no se delimitó hasta 1782 al materializarse su perímetro con la colocación de mojones. Veinte años antes de obtener la independencia, en 1757, ya se había terminado de construir la iglesia llamada hoy de la Virgen del Rosario, que fue elegida como patrona de Roquetas el 17 de abril de 1797. Esta elección se hizo de una forma muy original: en un recipiente se metieron papeletas con el nombre de todas las imágenes que había en el templo y la mano inocente de un niño sacó la papeleta donde estaba escrito el nombre de Virgen del Rosario. Durante los siglos XIX, XX y hasta 1960 aproximadamente Roquetas fue un municipio pobre cuyos habitantes vivieron de la pesca, las salinas y la agricultura. Algo se benefició también de los años dorados de la minería, aunque ello le supuso la tala de unas quinientas mil encinas que poblaban su término municipal, que sucumbieron pacto de las llamas en las fundiciones de La Envía y Roquetas. Con trece o catorce años pasé unos días en Roquetas en un cortijo que tenía una tía mía con la vivienda en la calle Bonachera y la finca ocupaba lo que hoy es el centro del casco urbano. El agua, muy salobre por cierto, se extraía de un pozo con una noria y se cultivaba algodón. Allí conocí esta noble planta y la recuerdo raquítica, comparada con las que después he conocido en la campiña del bajo Guadalquivir.

La tercera etapa arranca en 1964. La empresa Unión Salinera empezó a urbanizar el suelo en una superficie de 537 Ha, como propietaria de los terrenos de las antiguas salinas. El presidente de este Grupo Constructor en aquel momento era don Antonio Enrich y por tanto el impulsor y responsable para bien y para mal de la transformación de esta superficie arenosa, llena de alacranes y culebras, en lo que hoy es esta magnífica Urbanización de Roquetas de Mar, joya del turismo almeriense, conocida en toda España y fuera de nuestras fronteras. En un viaje a Egipto hace ya algunos años, hablando con nuestro guía local, nos dijo que las prácticas de turismo las había realizado en España y al preguntarle en qué ciudad, iluminándose la cara nos contestó: en Roquetas de Mar. Al final de la mediana de la Avenida Mediterráneo el Ayuntamiento ha colocado un busto en bronce del señor Enrich que resulta ridículo por su tamaño; sus dimensiones son las de un melón cantaloupe o galia. Honestamente creo que se merecía un busto del tamaño de una buena sandía, como mínimo, ya que hablamos de hortalizas. Prácticamente en poco más de medio siglo Roquetas de Mar ha pasado de ser un pueblo de un par de miles de habitantes a contar con 105.000 h. censados, población que en los meses de verano rebasa los 300.000 h. En la actualidad Roquetas cuenta con 21 hoteles y 8 hostales y pensiones, que suman más de 11.000 plazas hoteleras. El primer hotel que se construyó fue el Hotel Roquetas, hoy llamado H. Mediterráneo. Cuenta con una playa interminable de 15 km, que empieza en el Puerto Deportivo de Aguadulce y se sale del término municipal llegando hasta Adra. Entre sus grandes obras cabe citar el Teatro Auditorio y el Centro Comercial Gran Plaza, que el alcalde actual consiguió sacar adelante, después de encarnizadas luchas con Sevilla. Su tesón, fuerza de voluntad y estoicismo consiguieron arribar a buen puerto y transformar la ciudad completamente. Completan las grandes obras la Plaza de Toros, el Castillo de Santa Ana, Mercado de Abastos, grandes Avenidas y Plazas con fuentes, esculturas y zonas ajardinadas… y por fin un hospital. Los responsables de la eclosión de Roquetas son el clima benigno, don Antonio Enrich, los roqueteros y desde luego un alcalde trabajador y tenaz que a pesar de los tsunamis que lo han azotado, ha sido capaz de mantener alta la moral y no sucumbir.