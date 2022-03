Lo cierto es que, desde que comenzó la pandemia, se ha despertado el monstruo del pavor. Todos los que tenemos cierta edad nos hemos llevado las manos a la cabeza y hemos emulado El grito de Munch porque todo lo que ha acontecido no entraba en nuestra escala de lo posible. Veníamos de una cultura referida, lecto-escrita, no excesivamente audiovisual (nos incorporamos a la sociedad digital después de la adolescencia) que nos dio una visión del mundo como un mundo interpretado o reinventado, en el que la historia ya había finalizado y a la que solo se podía aspirar a través del recuerdo. La verdad es que cuando nosotros llegamos ya había acabado, o estaba acabando la posguerra española, y las crisis globales no interrumpían la sociedad del bienestar que disfrutábamos. No obstante al llegar la pandemia y poco después la guerra de Ucranía se han despertado los fantasmas de la Guerra Fría y con ellos los de la Segunda Guerra Mundial. La realidad flagrante se ha mostrado de forma opulenta para hacernos ver que todo cuanto sabíamos estaba tan solo en los libros, en las películas, en versiones políticas que formaban parte de la educación. La Edad del Espanto se ha declarado ante la sorpresa y nuestro pavor por ser testigos de lo que no era imaginable. La verdadera historia, la que se vive, no se compone de elucidaciones y disquisiciones de la misma sino de hechos que se viven y que afectan sobre todo a las personas anónimas que nunca pasarán a los libros de historia. Al ver las imágenes de las afrontas bélicas en Ucrania y los ataúdes que se mostraban al principio de la pandemia me da la impresión de que la infancia, la de entonces, se ha acabado y que la historia que considerábamos terminada está más viva que nunca. Ya solo falta que todo esto empeore y que otra crisis económica nos arroje días de desabastecimiento -algo que espero que no suceda nunca- para saber de verdad qué es el hambre, el que vivieron nuestros abuelos y los antecesores de estos en otras épocas donde incluso el idioma, el nuestro, era el castellano antiguo. La Edad del Espanto es un estado socrático que alude a una ignorancia que nos sitúa en el camino del aprendizaje; que nos abre los ojos ante lo posible y no solo ante lo racional. Los hechos son siempre caprichosos. Nada de lo que queda por venir está ahora en nuestra mente. Por eso debemos esperarlos sin prejuicios.