Un ejemplo, o algo así

Sé por experiencia, que al hombre le cuesta aprender de la experiencia ajena y sé, también, que casi nadie se priva de opinar sin empacho, desde la supina ignorancia. Un vicio que describió el sagaz Diaz Plaja en sus «Siete pecados ...». Otra alusión, jocosa, al presidente G. Bush Jr., circuló por Internet, llamando «bushear», a «tomar una postura que todos pueden ver que es estúpida, menos quien la tomó», o algo así. Tal pulsión, tan humana, al cabo se categorizó como el sesgo cognitivo de Dunning-Kruger, un tipo de soberbia en la que «cuanto más incompetente es una persona, más se auto sobrevalora y menos consciente es de ello». O algo así. Y desde la cautela a la que me obliga el histrionismo que revela tales premisas, solo me atreveré a opinar hoy, amparado en aquel método que sugirió Aristóteles, en sus «Refutaciones sofísticas», de ejemplarizar lo razonado, como medio para superar la ceguera de la inexperiencia. O algo así. Y para ello, nada mejor que ilustrar mi porfía crítica, con algún aspecto de lo que podría haberse gestionado mejor en esta crisis, de no haber mediado tanta soberbia. Porque de política no sabré, pero de crisis, (voz derivada del griego Krino, tiempo de ruptura y decisiones difíciles), tras décadas sobreviviendo entre ellas, puede que algo ya aprendiera. Y lo que aprendí me dice que para afrontar una crisis se debe aglutinar el mayor consenso entre los afectados porque la unión, añade luz y fuerza. Siempre. Y me dice que ese tipo de consenso, entre diferentes, solo se logra con lealtad y, sobre todo, sin arrogancias. Tendiendo mano y empatía. Y que, por eso, desde su inicio el Gobierno debió requerir a la oposición para que coadyuvara a reclutar el mejor equipo científico y a los sociólogos de máxima solvencia en todos los sectores sociales, ayudando unos y otros, codo con codo, en la selección de los más idóneos. Designando juntos, asesores reconocibles y respetados por toda la sociedad, en virtud de sus méritos, concitando así, el respaldo de una oposición obligada a mojarse y compartir la gestión, sin excusa posible. Porque no era, no es, tiempo para imponer ideologías ni de ponerse medallas, sino de ganar juntos. Pero nada de eso se hizo, y la duda que queda es: ¿hubiera actuado de otra manera la oposición de haber estado ella en el Gobierno? Lo dudo. La arrogancia política es otra grave pandemia nacional tan endémica, que lo infecta casi todo.