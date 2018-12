Unas elecciones andaluzas más

Cierre de la campaña electoral andaluza. Hoy, día de reflexión, recapitulación de estas dos últimas semanas. Para ello, nos gustaría recordar a Edward de Bono y su método de los "seis sombreros para pensar" como vehículo que ayuda a canalizar la creatividad en el ser humano. O podríamos incluso hablar, por qué no, del "brainstorming" o tormenta de ideas engendrado por el norteamericano Alex Osborn, todo un coctel de antiformalismo e improvisación que da rienda suelta al espíritu creativo. No es posible, porque, en estas elecciones no se ha visto mucho más que conformidad, desidia e, incluso, cierta involución. Los que tuvimos la ocasión de tragarnos -o atragantarnos- los dos debates televisivos (de los "top four"), sabemos que uno sobró. Fue un corta y pega. Desaprovecharon el segundo para innovar, despuntar, o sobresalir. O sea, ser creativos, encantar a la gente. Nada. Pulsaron el play del disco y sonó la misma milonga.

Si hablamos del PSOE, muchos golpes de pecho hablando de mejoría y avances sociales pero, a pesar de que puedan ganar los comicios, más de lo mismo. Involución absoluta, conservaduría al máximo, las mismas rancias propuestas de siempre, por más que las embadurnen a grito "pelao" de progresismo ¿Dónde está el progreso?

Hablando del PP, los estigmas históricos y el pensamiento cerril de muchos en esta tierra hacía obligatorio que su candidato, el perfil del mismo, hubiera sido otro ¿No se da cuenta nadie en ese partido? Y otra: las recetas de Madrid, a los andaluces, quedan a igual distancia que esa tierra. Esto es Andalucía, idiosincrasia propia, necesita recetas propias.

Examinando a Podemos, su candidata transmite confianza y entereza, aunque sus fórmulas suelen ser tan sectarias y ajenas a la realidad que, lógicamente, desagradan a la mayoría. Eso sí, vigilamos a Teresa Rodríguez para ver si cumple con su promesa de no aupar al "susanismo", si es que pudiera hacerlo. Pero hablando de políticos, y promesas en campaña, ya me dirán.

Ciudadanos, qué decir de Ciudadanos. Una bomba de relojería. Hablaron mucho de propuestas, y alternativa, pero mantuvieron al PSOE hasta anteayer. Lo salva el tirón de Rivera y Arrimadas, porque Juan Marín pega poco. Y no sé si con un secundario -bueno, o no- puede ganarse unas elecciones.

Como decíamos, una campaña más, insulsa como las anteriores. A ver si los resultados de mañana remueve y alegra el panorama actual.