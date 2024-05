Ya se vaticinaba que las elecciones catalanas darían lugar a un resultado conflictivo. Lo que pase en Cataluña a la hora de formar un gobierno está por ver, aunque lo deseable sería que no se repitieran elecciones. Dicho esto, a la vista de los resultados, hay cuestiones que merece la pena destacar. La primera es el triunfo indiscutible del PSC y de su candidato Salvador Illa que, con 42 diputados, han logrado una victoria en votos y en escaños como nunca habían alcanzado los socialistas en Cataluña. Si para muchos, según manifestaban en sus mítines, no era el partido socialista quien se presentaba a las elecciones, sino el partido Sanchista, habrá que felicitar a Pedro Sánchez por haber sido partícipe del triunfo. Los partidos independentistas han salido mal parados, al no haber conseguido la mayoría a la que estaban acostumbrados desde que se inició el procés. Algo tendrá que ver la política llevada a cabo por el Gobierno central, renunciando al enfrentamiento y apostando por la reconciliación. La concesión de los indultos y la apuesta por la amnistía contra viento y marea, han dado buenos resultado para desactivar el independentismo. Los 35 escaños obtenidos por JUNTS no son suficientes para que las aspiraciones anunciadas por Puigdemont de presidir la Generalitat vayan a ser satisfechas y, si cumple con su palabra, hará mutis por el foro y dejará la política. Quien ha sufrido el golpe más duro ha sido ERC, el partido que contaba con 33 diputados y ostentaba la presidencia de la Generalitat con Pere Aragonés al frente, habiendo obtenido solo 20 escaños. Si en el PP están contentos por el ascenso habrá que darle la enhorabuena, pero la derecha en su conjunto no está para tirar cohetes. Está muy claro que los 15 escaños del PP se deben a la desaparición de Ciudadanos que, habiendo sido el partido más votado, en seis años ha caído en el arroyo. VOX ha obtenido 11 escaños y también está de enhorabuena. Pero sumando los escaños obtenidos entre los tres partidos que izaban banderas en la Plaza de Colón, suman 26 escaños de los 135 que forman el Parlamento. No creo que sea para frotarse las manos. Esta es la situación después de las elecciones catalanas. Sabemos que Salvador Illa ha anunciado que se postulará para ser investido presidente de la Generalitat, para ello necesitaría contar con los votos de ERC y de COMUNS. Si el PSC no cuenta con dichos apoyos la única alternativa sería la repetición de las elecciones.