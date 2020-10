El embajador de los abuelos

Acabo de ser nombrado por @familiam.es - editorial de Chequia - embajador de los abuelos de España. Mi misión es explicar en qué consiste "Abuelo háblame de ti" o "Abuela háblame de ti". El acto tuvo lugar la semana pasada en la sede de la Cámara de Comercio de la República Checa en Madrid. Acudieron numerosos compañeros de distintos medios de comunicación interesados en divulgar esta manera simple, divertida y entrañable de fomentar la comunicación intergeneracional entre quienes fuimos niños en la postguerra y somos hoy abuelos de pelo blanco y miradas tirando a tristes. "Abuelo háblame de ti" contiene un cuestionario con preguntas sobre nuestra vida desde la infancia, cuyas respuestas conocen más o menos nuestros hijos, y nada, nuestros nietos: -¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu pueblo? ¿Cuál fue tu primer colegio y quién tu primer mejor a amigo? ¿A qué solías jugar? ¿Cómo se llamaban y cómo eran tus padres y tus abuelos? ¿Tuviste muchas novias cuando eras niño? ¿Qué querías ser de mayor? Dice mi padre - o mi madre - que la abuela era muy guapa, ¿es verdad, cómo la conociste? ¿Ibais mucho a bailar? ¿Cómo fue el día en que nació nuestro padre - o nuestra madre? El abuelo contesta y los nietos van turnándose en el trascendental trabajo de escribir con letra de ocho, diez, trece años… Así, a ratos, si hace sol, en el jardín; si no, dentro de casa. La experiencia está resultando muy divertida para ellos y conmovedora para nosotros por el creciente interés que demuestran al llamarnos, a veces por videoconferencia, para seguir por ese medio "el interrogatorio". Como "embajador oficial de los abuelos de España", o como abuelo raso, os recomiendo que visitéis lo antes posible vuestra librería más cercana. Pensando en la navidad que se acerca - desoladora sin los abrazos y reuniones familiares de costumbre - no hay mejor regalo ni mejor idea para que este fatídico 2020 quede marcado por los emocionantes momentos que viviremos escribiendo con nuestros nietos los relatos de nuestras historias personales. Así, agrupadas en miles y celosamente guardadas en los hogares familiares, quedará nuestro legado. La memoria de 80 años de España dictada por nosotros, los abuelos, y escrita con letra imprecisa por quienes el día de mañana asumirán con firmeza la responsabilidad de mejorar los niveles de convivencia necesarios para que el mundo pueda empezar a ser lo que decía Tagore: "Creo que una ardilla esconde una fuerza viva en su belleza, más poderosa que un cañón. Creo que, en el canto de un pájaro, la naturaleza se expresa con una energía más grande que la del rugido ensordecedor de un bombardeo. Creo que se cierne sobre la Tierra el ideal de un paraíso que no es invención imaginativa, sino suprema realidad a la que todo tiende".