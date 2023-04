Una de emoticonos

Los hay de lo más peregrino quepueda imaginar. Es el nuevo lenguaje que circula entre los más jóvenes, los menos jóvenes y aquellos que se sienten jóvenes. Es algo así como una comunidad o tribu que te diferencia del resto, en el que una llamada telefónica es algo tan olvidado y antiguo que pocos se deciden por ella. Hoy lo que se lleva es el 'absurdo' del mensaje grabado, de la frase inconexa y de la conversación de besugos, en la que evitas llamar al otro y lo estás fastidiando cada segundo con un mensaje o un emoticono para decirte, reprocharte, aplaudirte algo o dios sabe qué. El último lo recibí el domingo, aún no he contestado porque desconozco lo que me insinuaba o pedía.