La CECA fue la semilla de la actual Unión Europea. Se creó por agrupación de Francia, Alemania, los países del Benelux (Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos) e Italia. Su principal cometido fue la creación de un mercado común mediante la supresión de aduanas y la búsqueda de la libre circulación de productos. Fue el laboratorio de lo que sería la Comuunidad Europea, y posteriormente la actual Unión Europea. Los mandatarios que intervinieron en las negociaciones, fueron Adenauer, Zeeland, Schuman, Bech, Storiza y Jan Van Der Brink, por parte, respectivamente de Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Italia y Holanda. El lector interesado puede ver con facilidad la biografía de estos signatarios y, después, sin complejos, echarse a llorar, comparándolos con los actuales: ¡qué diferencias de biografías! No me extraña que, con las mismas, tuvieran la altura y amplitud de miras que tuvieron. ¿Por qué se han perdido las personas de ese nivel? N.P.I. Lo cierto es que la clase política ni tiene ese nivel, ni se les pide. Si el pueblo lo pidiera, no habría tanto mediocre infiltrado en la misma. Al final es cierto que: “los pueblos tienen los gobiernos que se merecen”.