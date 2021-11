De empleo y galas

El pasado jueves Diario de Almería celebró una gala para entregar los IX premios del Diario, como ya saben. Un buen momento para dar un vistazo a los últimos doce meses, en los que hemos atravesado toques de queda, cierres, aperturas, cierres y ERTES. Y aquí estamos. Cuando se entreguen los premios del próximo año el mercado laboral ya no será igual. Puede ser porque haya menos paro y se haya reducido la precariedad. Confiemos en que sí. Pero, lo que es seguro que será distinto al menos en la regulación laboral.

En las próximas semanas el mercado laboral dará mucha polémica. Por la reforma que se prepara -la parte socialité será ver qué Vicepresidenta la pilota- y por los salarios La negociación de las subidas para el año que viene se presenta tensa. Sabemos que la inflación es temporal (¿hay algo que no lo sea, salvo, como dijo alguien, la muerte y los impuestos?) pero el caso es que el IPC cerró octubre en el 5,4%. Desde que surgió este periódico, hemos asistido a la crisis de las hipotecas y la construcción, la de la deuda y la del covid. Veremos si el año que viene no es la de los precios. Así pues, mejor comprobar cómo nos ha afectado el último año en nuestros municipios. Para saber, un poco de donde partimos hasta la próxima Gala del Diario.

Es destacable, después de todo lo sucedido, que en el último año el desempleo haya bajado en 75 de los municipios de la provincia. De acuerdo, que en el total de parados no se incluyen los trabajadores en ERTE o los autónomos cobrando la prestación, pero la buena noticia es que su número -el de unos y el de otros es el más bajo desde que comenzó la epidemia- y si observamos cómo estaba la situación en el primer año de recuperación de la crisis anterior, 2014, no solo hoy existe menos paro en el conjunto provincial sino que 85 municipios tienen menos desempleados que entonces. Un dato que debemos celebrar, pues no solo estamos saliendo de la crisis sanitaria, sino que, además, hay más población y más población en edad laboral que en aquel momento.

En estos doce meses, además, todos los municipios de mayor población han reducido el desempleo, desde el 23% que cae en El Ejido al 16% de la capital. Pues bien. Lo dicho, cuando llegue la próxima gala del Diario, y tengamos nueva legislación laboral además de todo aquello que vaya surgiendo (atentos a los precios y las pensiones, sobre todo) podremos comparar, calibrar y decidir si mereció la pena.