El empleo mira a 2020

Cuando de empleo se trata, todo nuevo Gobierno empieza con una solemne declaración: nuestro objetivo es crear empleo de calidad. Que tiene su lógica, reconozcámoslo. Poco iba a durar una ministra de Trabajo que se iniciara afirmando que su objetivo es que el empleo sea una verdadera basura. Así, pues, empleo de calidad, limitar la temporalidad y todo eso. Que el comienzo del año y del Gobierno coincidan tiene una virtud, permite decir, así ha evolucionado la cosa hasta ahora, y estos son los límites que sería deseable superar. Hay un dato sobre cantidad de empleo -luego ya vemos la calidad- que animaría a iniciar esta nueva y fresca etapa con cierta prudencia. La contratación laboral en nuestra provincia marcó un record en el año que ha finalizado, y alcanzó los 374.500. Supone un crecimiento del 1,3% respecto a 2018. En paralelo a lo que sucede en el resto de España, se nota la ralentización en su creación. De hecho cerramos el año con un aumento de 4.600 contratos sobre el año anterior, mientras en los seis años anteriores hubo subidas cercanas o superiores a los 30.000 contratos respecto al año anterior. Ya en 2018 se notaba un ritmo de creación más bajo, pero hubo 16.000 contrataciones más que en 2017. Tengamos pues el dato en la memoria y cierta prudencia, pues todos los analistas hablan de ruptura con la línea de crecimiento del empleo que había hasta ahora.

Si de calidad hablamos (porque, claro, puede que se celebren contrataciones a cascoporro pero estas duren menos de 7 días) la situación también difiere respecto a años anteriores. En 2018, por ejemplo, hubo 28.800 colocaciones indefinidas y eso supuso un 36% más que en 2017. Es decir, unos 7.800 más. Este año que acabamos de finalizar cierra con unos 30.000 contratos estables, y eso es 1.700 más que en 2018.

Como vemos, parece que la creación del empleo se hace frágil, y la de empleo indefinido tiene además otro problema, sólo cuatro de cada diez de esos empleos se formalizaron con mujeres.

Pues así está la cosa. A finales de mes, la encuesta de población activa completará el cuadro. El nuevo Gobierno se encuentra con que no bastará con la ilusión, y sus buenos deseos. Encuentra un momento en el que el mercado laboral parece cansado y si el paro estuviera al nivel de países como Alemania (no te digo ya la Republica Checa) la cuestión no sería tan importante, pero aquí seguimos con lo mismo. Se necesita empleo de calidad y, además, seguir creando empleo en cantidades importantes, pues, de lo contrario, la bolsa de desempleo es que no la reduces. Y eso si crea exclusión.