Como me honro de tener buenos amigos, para medir mi influencia en la Sociedad, ya tenemos casi conformado el equipo socio-estadístico: Un Sociólogo de Madrid, Estadísticos e Informáticos. Ahí tengo problemas, y lo voy a decir porque no se van a enfadar, ya que son amigos: me tengo que apañar con algunos catedráticos del CUA (Campus Universitario de Almería) y de Granada. El Informático, me inspira confianza: es de Felix, y eso imprime carácter. Pero tengo un trauma: no puedo contar con Tezanos, quizás sea humildad por mi parte, pero ni lo he intentado, porque este año va a estar muy liado, trajinando CON las encuestas y las estadísticas. He puesto CON en lugar de con, para que se vea bien y no se lo salte el lector y confunda la frase con: trajinando las encuestas. ¡Nada más lejos de mi ánimo! Y el último apartado es el Jurídico y toco madera. Precisamente hablando estos días de temas de leyes, me ha surgido la duda sobre mi siguiente escrito: ¿la ley del que te he dicho que si no te digo que si, no es si? ¿O alguna que, aun siendo de antes del general, no se derogó hasta años después de su fallecimiento?