La encrucijada del PP

El resultado de las elecciones en Castilla y León condiciona, y mucho, lo que va a pasar en Andalucía y en Almería. Aunque no lo crean los comicios en la Comunidad, casi con seguridad, se van a realizar cuando tocan, es decir en otoño. Y luego, sin solución de continuidad, vendrán las municipales. Es ahí donde el partido que lidera Javier Aureliano García tendrá que dar el "do de pecho" para mantener el poder orgánico que atesora. No lo van a tener sencillo, pues Vox ha llegado para quedarse con lo que eso significa para el futuro en pactos de gobierno en ayuntamientos. Atentos.