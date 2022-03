La enfermedad de la estrategia política

La unión de un pueblo por la paz y contra el terrorismo cumple la mayoría de edad el próximo viernes. Me refiero a ese día en el que toda España salió a la calle para luchar contra la masacre ocurrida en Atocha. Un recuerdo de calles llenas de paraguas y manos blancas que ahora estamos volviendo a ver con la guerra de Ucrania. En 2004, las bombas ocurrieron aquí y la solidaridad fue eterna y sigue siéndolo por ayudar a las víctimas. Hoy, esa ayuda de la gente se sigue contando en los telediarios y por familiares de algún amigo que van hacía el frente para traerse a familias y refugiarlas en nuestro país. Como decía, aquel marzo de 2004 la desgracia ocurrió a unas horas de unas elecciones generales. Ahí empezó otra desgracia, la del juego político. Ni una, ni dos, ni tres. El Gobierno de Aznar intentó llevarse el punto para el concurso de las urnas atribuyendo la autoría a ETA. Todo porque sabían que culpando a los terroristas vascos ganarían aquel domingo. Fueron días de llantos, caras desencajadas y mientras, en aquella Moncloa se organizaba y se callaba, incluso, a los investigadores que apuntaban a los yihadistas. Jugaron una vez más y los de Ferraz aprovecharon cualquier provocación con el lema: "España se merece un Gobierno que no les mienta". Le vendría bien al señor Sánchez escuchar, de vez en cuando, esas palabras del histórico socialista Rubalcaba. Cuando se recuerdan esos momentos y preguntas a alguna víctima de aquello, siempre te dicen que esos días era desgarrador ver la lucha de "pullas" entre los dos bandos políticos, en vez de trabajar por un apoyo integro a la gente que unas horas antes habían perdido a algún familiar. La obsesión por el poder llega, incluso, en momentos con vidas de por medio. Hoy esto lo vemos plasmado en los mísiles que está tirando el exagente de KGB, Putin. Lo gracioso es que las discrepancias las vemos dentro de la misma Moncloa. Me refiero a la desunión de las señoras Montero y Belarra incluso con Yolanda Díaz en la decisión de mandar armas para la defensa del pueblo ucraniano. Es más, la ministra de Derechos Sociales tildó a sus socios del PSOE de ser "un partido de guerra". Al final más de lo mismo. Lo importante es mantener el sillón en el Consejo de Ministros de los martes y que la enfermedad por la estrategia política siga floreciendo para los próximos comicios. Menos mal que nos queda la gente de la calle que al final si que lucha por conseguir la verdadera paz.