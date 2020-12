El enigma de Glen Miller

El diario de vuelo que se subastó en Londres en febrero de hace dos décadas pudo aclarar la misteriosa desaparición del popular músico estadounidense Glenn Miller, muerto cuando el avión en que viajaba cayó al Canal de la Mancha en 1944 en la II Guerra Mundial. Miller, nacido en Clarinda, estado de Iowa, en 1904, fue trombonista, director de orquestas de música ligera y big band, arreglista y uno de los compositores más famosos de la década de 1930 en la "era del swing". Durante la II Guerra Mundial llegó a comandante y sus bandas militares fueron muy utilizadas por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para animar a sus tropas destacadas en Europa. Fue el mayor vendedor de discos entre 1939 a 1942. El tema más conocido es su "Moonlight Serenade" (Serenata a la luz de la luna), algo así como el "superventas del 1939" y una de las melodías más pegadizas del siglo pasado.

El 15 de diciembre de 1944, hace 76 años, el avión en el que Miller volaba de París a Londres cayó al Canal de la Mancha sin dejar rastro. Ni el aparato, ni los cuerpos de sus tripulantes y pasaje fueron encontrados. El diario de navegación aérea que se subastó en la casa de subastas Sotheby´s de Londres, perteneció al mecánico de vuelo Derek Thurman, de la Royal Air Force (RAF), la fuerza aérea británica.

Thurman adelantó en un programa de radio lo que pudo ocurrir para estimular a posibles compradores. La noche en que se produjo el siniestro, nada menos que 138 bombarderos de la RAF, modelo Lancaster, volaban desde las Islas Británicas hacia Europa para atacar Alemania.

"El ataque fue abortado -cuenta Thurman- cuando nos encontrábamos sobre Bruselas porque nuestra escolta de cazas no puedo despegar, con que tuvimos que dar media vuelta y soltar nuestras bombas porque con ellas cargados no podíamos aterrizar. Fuimos a una zona que estaba especialmente acotada para ello porque por allí no pasaba tráfico marítimo y tampoco debía volar avión alguno. Nadie preveía que pudiera haber ningún aparato allá abajo, pero de repente alguien gritó que había visto algo". Derek Thurman afirmó que el avión en el que supuestamente viajaba Miller y sus compañeros de orquesta debió desviarse de su ruta, y tuvo la desgracia de situarse debajo de los bombarderos. La duda estuvo en que lo derribara el efecto de una explosión o si una bomba le cayó directamente encima.