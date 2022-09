La enseñanza de la historia (4)

La Historia la escriben los vencedores. Es algo sabido desde siempre. El relato, que es lo que importa, no los hechos en sí tal como sucedieron, el relato, digo, siempre lo construyen y transmiten los vencedores. Y en ese relato los vencidos reciben siempre un trato denigrante, un menosprecio que solo en algunos casos se convierte en admiración a pesar de su condición de vencidos. En España sabemos mucho de eso. Siempre he dicho que la historia de la II República no es bien conocida por los españoles, y menos aún por los españoles jóvenes. Sus aires de modernidad en la época, su desarrollo en un contexto europeo convulso por los fascismos en ascenso y, sobre todo, sus logros, muchos de los cuales se auto atribuyó el franquismo después de la Guerra Civil, son una total incógnita para españoles que por su nivel cultural deberían conocerla. El franquismo no lo permitió, y no pocos de los errores que ahora, en estos años y los próximos, se van a cometer en el plano electoral, devienen de ese desconocimiento.

Todavía, y desde muy joven, me estoy preguntando cómo pudo ser, en los años 30 del siglo pasado, que toda una nación, la alemana, todo un pueblo, viviesen engañados por un solo hombre, en este caso Hitler. Y no por miedo -que también- como en Corea del Norte ahora, sino por convicción. No le encuentro más explicación que Hitler les dio, a la nación y al pueblo, lo que querían oír después de la humillación a que fue sometida Alemania con el Armisticio de la I Guerra Mundial, el pago de las indemnizaciones de guerra y el consiguiente deterioro del nivel de vida. El populismo nazi vino a darles lo que los alemanes, por idiosincrasia, necesitaban escuchar. Luego dijeron no saber nada de los campos de exterminio nazis, cosa increíble a todas luces. Pues todo ese relato es producto de los vencedores aliados. ¿Se imaginan si hubieran ganado los nazis? Pero esto no es solo aplicable a los sucesos históricos modernos. Sabemos más, por los libros, por el cine, de los romanos que de los cartagineses o los íberos o los galos. Más de los cristianos que de los seguidores de Mitra. Más de los conquistadores españoles de América que de los aztecas, los incas o los mayas. Ahora mismo sabemos más de los americanos que de nosotros mismos. Porque todos ellos escribieron la Historia, su historia, a su manera, y colocaron en los papeles de malos de la película a los vencidos.