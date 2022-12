Será porque vivo en un cortijo y mis contactos con la civilización están limitados. Pero yo no sabía que estoy viviendo en una situación de privilegio. No porque mi entorno inmediato sea la pura naturaleza, y eso tiene unas ventajas indudables. Es otra cosa; se trata de un privilegio derivado simple y llanamente de ser andaluz: Andalucía es un paraíso, o al menos eso me han revelado. Algo puede deberse a nuestra naturaleza, rica y variada. Pero no creo que fuera ese el núcleo de la intervención de nuestro paisano, Ramón Fernández-Pacheco, portavoz del gobierno andaluz. Sus declaraciones iban dirigidas a "describir" la situación socioeconómica de nuestra comunidad. Me atrevería a decir que en su mente estaba la idea de que "mejor imposible". Todo va bien, todo marcha sobre ruedas. Oí sus declaraciones por la radio, y no he podido recuperarlas. Pero, aún acostumbrado como estoy a escuchar lo que quieren contarnos los políticos en el poder, son unas declaraciones que me sorprendieron profundamente. Supuraban triunfalismo por los cuatro costados. Siendo todos los portavoces proclives a la exageración en críticas y alabanzas, estas superaban casi todo lo conocido: tal vez encuentren parangón en algunas intervenciones laudatorias de los tiempos franquistas. En resumen: La economía nos está mostrando un panorama envidiable. La recaudación fiscal bate records pese a los regalos a las grandes fortunas. Según su intervención, los recursos de la sanidad pública nunca gozaron de tanta salud, y las inversiones en educación y en asistencia social se encuentran en máximos. Son presupuestos ampliamente sociales, aunque una lectura más detallada quizá nos ponga de manifiesto la práctica del "salchichón". En definitiva, comparando nuestra situación con el resto de las autonomías, nuestra posición es envidiable: vamos a crecer más que la media. Aunque la utilización de datos comparativos genera en mí cierta confusión. Según las declaraciones de Feijóo la economía española está tan cerca del abismo que nos vamos a despeñar de modo inmediato. ¿Cómo es posible que ante tan negro panorama general hayamos podido descollar? ¿Es simplemente una autocomplacencia sin fundamento? ¿O más bien se trata de una exageración sin límites (y con la misma carencia de fundamento) del presidente del PP? ¿Podemos fiarnos mínimamente de las evaluaciones económicas del portavoz de nuestro gobierno?