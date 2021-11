La entrevista imaginaria

Abordo a la ministra al término de un acto en su departamento) A.Romero Ministra, ministra, sólo unos minutos, ¿me garantiza que el AVE a Almería estará listo para el 26?

M. de Transportes: Almería… Almería… ¡Ah, sí!… para el 26, seguro. Lo que no le puedo decir aún es de qué siglo, a ver si para 2126 ó 2226.

A.R.: Oiga, ministra...

M.T.: Es que no me quiero pillar los dedos, no sea que surjan nuevos modificados y se alarguen los plazos.

A.R.: Pero para entonces habrá trenes propulsados por campos filóricos, un suponer, que circularán a 6.000 por hora, o igual ya podremos teletransportarnos, qué se yo.

M.T.: Y entonces ustedes ya no querrán el AVE, ¿no es eso?

A.R.: Hombre, si hay otra tecnología más avanzada, ya no, claro.

M.T.: ¡Pues aquí no estamos para caprichitos! Después de tantos años pidiendo la alta velocidad, ustedes tendrán que tragársela.

A.R.: Verá, en agosto Bolaños visitó nuestra provincia y nos dijo que el AVE...

M.T.: ¡Ah! ¿Bolaños está gestionando también esto? Entonces yo me aparto.

A.R.: ¿Más de lo que ya está?

M.T.: Este hombre consigue todo lo que se propone. Se le encargó la exhumación de Franco y, si no llega a ser por él, los restos del dictador aún estarían en el Valle.

A.R.: ¡Lo del AVE a Almería está resultando más difícil que lo de Franco!

M.T.: No se altere. Mire, yo no sé cuándo tendré un hueco para visitar su ciudad. Y como me dijo Isabel Pardo de Vera, mi secretaria de Estado, si vamos, ¿qué cara ponemos ya para que nos crean?¡Ni nosotras mismas nos creemos lo que decimos!

A.R.: No me extraña.

M.T.: Pero yo le garantizo que un subordinado mío de toda confianza, un ordenanza de mi gabinete que veranea en Roquetas, estará allí toda la primera quincena de julio y se reunirá con quien sea necesario, siempre que no le hagan preguntas difíciles y no le toque pagar las consumiciones.

Nota del autor: Esta entrevista ha sido inventada, sí, pero eso no quiere decir que no hubiera podido ser completamente real (o casi).