Alo largo de mi vida he cambiado varias veces de actividad profesional. Como se dice ahora, me he reinventado. Es decir, he cambiado de actividad para adaptarme a cambios personales o de mi entorno. Desde la Universidad a la empresa, después vuelta a la Universidad pasando por la enseñanza media y por otras empresas. ¿Se puede decir que me equivoqué al tomar mis decisiones de cambio? En parte si y en parte no. En ocasiones me daba cuenta de que aquel trabajo no me hacía feliz o que tenía un clima laboral que me hacía sufrir.

Mi experiencia me dice que a lo largo de la vida hay que rectificar con cierta frecuencia. A veces nos equivocamos al elegir amigos, descuidamos o somos incorrectos en nuestras relaciones sociales, tenemos opiniones o convicciones que no son ciertas. Es indudable que todos cometemos errores y que, equivocarse es consustancial al ser humano, nadie es perfecto, nadie está libre de "meter la pata".

Por mucho cuidado con el que actuemos, absolutamente todos, en algún momento hemos hecho un comentario inoportuno, hemos realizado una valoración desafortunada con los que podemos haber hecho daño. Al darnos cuenta (o cuando nos hacen caer en la cuenta), tenemos dos opciones o nos aferramos en nuestra equivocación o bien pedimos perdón y rectificamos.

La elección es nuestra, pero te animo a que consideres lo importante que es saber rectificar. Hay que decir ¡Me equivoqué! Rectificar, pedir perdón son comportamientos que nos proporcionan serenidad. Pero esto supone ser humildes, darnos cuenta de que no somos perfectos, esto nos ayuda a madurar, nos humaniza y nos hace más fuertes. No hace falta pronunciar la palabra "perdón" para rectificar un error. Hay muchas maneras de transmitir que sentimos habernos comportado así y que intentaremos no ir por el mismo camino. Podemos sentir cierta vergüenza (o miedo) de que al pedir perdón no seamos bien acogidos. Ese riesgo lo corremos, pero es un riesgo maravilloso que, en absoluto invalidará la paz interior que experimentaremos, y daremos las gracias a quien nos otorga su perdón. La paz no puede darse en la comunidad si primero no se da en el corazón de cada persona. Rectificar y pedir perdón nos llena de paz. Rectifica cuando te des cuenta de que te has equivocado, pide disculpa o perdón si hace falta y no te olvides de reparar el daño causado. Te aseguro que serás más feliz y sembrarás paz y alegría a tu alrededor.