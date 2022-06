L A mañana había empezado inquietante, parecía torcida desde buen principio. Ni se había enterado del despertador, con lo que, nada más despertarse, empezó a ir acelerado. Se aseó deprisa y corriendo, apenas si desayunó precipitadamente y, ya camino de la iglesia, se percató de que se había calzado dos zapatos distintos. Hubo de desandar el camino, volverse a arreglar, más retraso y más nervios. Pero, por fin, alcanzó la sacristía, aunque al ponerse la casulla tuvo un mal pálpito, una desconsolada incertidumbre por lo que pudiera suceder. Así que empezó la misa agazapado, esperando alguna forma de hecatombe inevitable y presagiada. Pero no sucedió nada. Durante la homilía fue tomando confianza, sintiéndose cada vez más seguro. De manera que cuando llegó la consagración estaba mucho más relajado, casi como cada domingo. Y fue entonces cuando llegó la desgracia mayúscula. Con los brazos elevando la Sagrada Forma se le escapó un eructo, además de inoportuno, manifiestamente indecoroso. El micrófono del altar se encargó de amplificarlo. Un móvil furtivo lo grabó todo, como un notario fidedigno, para después puntualmente subirlo a las redes, desde donde circuló urbi et orbe. El pater, abrumado, dimitió a la mañana siguiente. En un país donde nadie dimite, ni incluso en las más evidentes y abyectas circunstancias, tan sorprendente decisión no pasó desapercibida. El pater, su eructo y su inopinada dimisión se convirtieron en TT y automáticamente también en portada de todos los informativos.

Los parroquianos, sin embargo, se sublevaron. Estaban a gusto con su pastor. Todos sabían que padecía de gases en el tracto digestivo, una enfermedad más que conocida y tipificada. Era persona afable y servicial, una figura en la que se confiaba, dentro y fuera de la iglesia. Por lo demás, errare humanum est, a cualquiera le podría haber pasado una cosa de ese tipo. Tampoco era para que descarrilara el mundo y se rasgaran vestiduras. Así que reclamaban la vuelta a su parroquia para retomar la apacible normalidad del pueblo, olvidando sin más el asunto.

Lo realmente llamativo es que nada de ello habría alcanzado tales dimensiones sin los medios. Una curiosa y banal anécdota se convirtió en carne de comunicación masiva. De paso, mostró una vez más cómo el foco sobre el que se concentra la información es capaz de agrandar las noticias hasta límites insospechadas. Nadie, en cambio, pareció reparar en la más que inapropiada actitud de un feligrés jugando con su móvil durante un oficio religioso. Eso sí que era para dimitir, al menos como feligrés.