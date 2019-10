El esclarecedor VAR duplicó los manipuladores

Abominar de la implantación del VAR sería un acto propio de un aficionado trasnochado, de un auténtico troglodita futbolístico. El artilugio es una herramienta creada para proporcionar luz a un juguete que tiene en su tercer tiempo su particularísima guinda. Un tercer tiempo habitualmente dilucidado en la barra del bar o en el puesto de trabajo que dura desde que acaba un partido hasta el momento de iniciarse otro.

Con el VAR ha aparecido un tercer tiempo de nuevo cuño y contenido, pues ya no se discute si el fuera de juego en el gol existió o no. Las acaloradas discusiones ya versan sobre otro aspecto, no sobre lo ocurrido en la cancha sino por lo que pasa en esa pecera donde árbitros ridículamente uniformados rearbitran a su antojo. Lo de vestirse de árbitro para manejar el VAR es ciertamente tebeístico, pero no dejemos que la anécdota nos enmascare la cruda realidad.

La cruda realidad que hace que el tercer tiempo de hogaño sea distinto es cómo se manipula una herramienta tan útil. ¿Por qué acciones palmarias se obvian mientras que otras se escudriñan hasta dar con la imagen deseada? Jornada tras jornada, el VAR va perdiendo credibilidad por culpa de sus manijeros y muchos somos ya los que creemos que con el artilugio se han duplicado los que manipulan un partido de fútbol. Antes sólo manipulaba el árbitro; ahora, tres o cuatro más.

Y es una pena que herramienta tan eficaz no pueda resistir la mano del hombre. Una mano que contamina cuanto puede en todos los órdenes de la vida y que no deja a salvo la credibilidad del VAR. Faltas groseras que quedan impunes por el hipotético "sigan, sigan" que llega de la pecera y parones interminables a fin de encontrar el delito. Incluso apelando a la cámara lenta, que es la fórmula ideal para impartir injusticia. Lo dicho, duplicado el número de manipuladores.