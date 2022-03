¿Tú eres un esclavo?

Hace unos días, me localizó por Internet Javier uno de mis mejores alumnos. Es muy trabajador, con un expediente brillante. Me contó que cuando terminó sus estudios se fue a Japón buscando fortuna y que se ganaba la vida dando clases de español e inglés mientras aprendía japonés. Por una recomendación pudo incorporarse a trabajar en la sede de un gran banco español en Tokio. Quince años después, era director general. Entonces se dio cuenta de que sólo se dedicaba a trabajar y que se había convertido en un esclavo de su propia ambición. Hoy el mundo empresarial está lleno de esclavos. Con carreras universitarias y muchos másteres. Es una esclavitud diferente, pues no es impuesta. Hay personas que la eligen, la desean, la abrazan. Dan todo lo que tienen en interminables jornadas sin espacio para su familia, para Dios o para sus amigos. Se entregan totalmente, en cuerpo y en alma, a su trabajo. Por la noche llegan a casa exhaustos, incapaces de hacer nada salvo desplomarse y dormitar.

Cuando ascienden, se emocionan y dedican todavía más horas al trabajo, aumentando su ya crónica dependencia. Se compran casas caras, llevan sus hijos a colegios caros, incrementan sus necesidades y refuerzan sus cadenas. Tres cadenas son las que atenazan a este tipo de esclavos modernos: la ambición, la vanidad, el prestigio. Y así consumen la única vida que podrán disfrutar, entregados al trabajo, dándose enteros. Si su jefe les critica un viernes les destroza el fin de semana.

Ser esclavo hoy para muchos es una elección. La libertad consiste en saber vivir una vida equilibrada. Muchos han arruinado su vida porque han caído en la trampa de la búsqueda obsesiva por tener, y así se han empequeñecido. Una alta proporción de ellos vive enganchado a ansiolíticos o antidepresivos. Su cuerpo les avisa de su error. Pero ya no saben salir, se han esclavizado.

Piensa en tu caso, en tu trabajo y dedicación, reflexiona y recuerda que lo que importa no es el objetivo, sino cómo creces y disfrutas el proceso y qué aportas a la sociedad. Trabaja los cuatro frentes de tu vida (profesional, espiritual y familiar y comunitaria) y cuida especialmente a tu familia. Así dejarás de ser esclavo. Pero la libertad exige ser valientes. Nadie te va a dar la libertad, tienes que cogerla tú. La verdadera libertad la consigues cuando tus acciones están alineadas con lo que sabes que debes hacer.