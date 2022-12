Qué esconde la ideología ecológica

Estamos desde el 1992 en declive económico, una de las causas es el objetivo ecologista a medio plazo planeado por USA. El objetivo era el de frenar e incluso bloquear el desarrollo de China, India y otros países con economías emergentes fuera del control político de Occidente. Asistimos desde el año 2000 a una lenta penetración de China en África y esta se alejaba del dominio económico y político de Francia. El Plan urdido por USA contemplaba bloquear los países en vía de desarrollo en sus producciones en energía, gracias a la utilización del carbón, petróleo y gas, que son baratos y fáciles de utilizar. Para conseguir que se aplicase este Plan, se inició una cortina de humo basada en el cambio climático y la preservación de la naturaleza, lo que sensibiliza la opinión pública mundial y más aún si se acompaña de intervenciones masivas de las televisiones y la creación de ONG financiadas por diversas Fundaciones que están muy comprometidas con las industrias químicas y metalúrgicas muy contaminantes, pero como dice el refrán "Haz lo que yo te digo, No lo que yo hago". Se crearon partidos ecologistas, cuyas fuentes de financiación son poco informadas. Todo este pequeño mundo se precipitó contra los países que trataban de valorizar sus recursos naturales, pero que eran reservas para el Señor Sam, y cuando esto no era suficiente se empleaban sanciones que bloquearan la explotación de sus recursos por los países que deseaban desarrollarse. Estos movimientos "Ecologistas y ONG" poco los hemos oído protestar por las contaminaciones que causan en USA las explotaciones mineras para el fosfato, ni la sobre la explotación del gas o petróleo de esquisto. Tampoco tienen una política que obligue a recuperar industrialmente los 20Mil Millones de Toneladas de basuras que se generan anualmente en el planeta, ya que es el Señor Sam y sus satélites de Occidente los que generan el mayor volumen de ellas, gran parte de las basuras toxicas las eliminan transportándolas hacia países del tercer-mundo, con acceso al mar. No olvidemos que las basuras en vertederos son fuente de contaminación de las aguas subterráneas, las tecnologías de tratamiento de basuras existen, pero no dan grandes beneficios, por lo tanto, no interesan. Estos chiringuitos ecologistas, no han parado de atacar las centrales nucleares de Alemania y Francia, logrando que Alemania eliminara las que tenía y Francia pusiera en paro el 60% de las 52 centrales atómicas que posee, hoy tanto Alemania como Francia sufren penurias graves por falte de energías, bueno son dos competidores menos del Señor Sam. Los chiringuitos ecológicos no denuncian las numerosas centrales eléctricas que funcionan con carbón, ni sus minas de carbón a cielo abierto en US y que son fuentes de importante contaminación de CO2 para el planeta. Claro es que los manipuladores disfrazados en ecologistas debían ofrecer una alternativa al abandono de lo nuclear, Gas y petróleo: las placas solares y las eólicas, pero no dicen que para producir lo equivalente de electricidad de las centrales eléctricas que desean cerrar, deben cubrir el 75% del territorio francés o alemán de paneles solares y eólicas, yo pregunto¿ Que terreno nos queda para plantar patatas? Pues si escuchamos estos pretendidos ecologistas, tendríamos electricidad, pero no comeríamos. Y no olvidemos que fabricar paneles y eólicas provoca contaminaciones y más es, no son productos eternos, una vez que se caducan, crean residuos y hoy carecemos de industrias que los eliminen. Estos falsos ecologistas, financiados por intereses US, solo pretenden mantener la supremacía económica y política de su amo Sam, bloqueando el desarrollo de los demás países. El Hombre siempre ha moldeado la naturaleza para cubrir sus necesidades, es la explotación salvaje del planeta para lucrarse, que ha roto equilibrios. Las tecnologías actuales permiten corregirlos, para ello debemos abandonar la idea que todo se debe hacer si solo hay un beneficio.