La escoria de la Guerra

Cada día que me levanto desde el jueves me sigo preguntando lo mismo ¿cómo es posible que haya bombas, tiros y misiles en pleno siglo XXI? Cuando miro a mi hijo, mientras cambio un maravilloso pañal bien cargado, pienso que no hemos aprendido nada y le digo telepáticamente: "vaya mundo asqueroso te espera". Escuchar a esos críos en pánico porque ven desde la ventana de su casa cómo llega uno de esos malditos misiles, es aterrador. Pero lo más impactante es ver a un presidente, Zelenski, vestido con una camiseta militar pidiendo ayuda a aquellos que le prometieron lealtad. Al final cada uno va a lo que va. Miren, no es normal lo que está ocurriendo y que un loco como Putin llegue a Kiev en menos de un día pegando tiros en un país independiente y soberano. Ni el famoso videojuego de ordenador 'Age of Empires' lo consigue. Mientras Biden se pensaba que al loco de Rusia lo conocía y lo iba tener sólo tocando al gatito en su despacho de Moscú. Con esto se ha demostrado lo que es capaz de hacer un ser que, a día de hoy y por desgracia, ha sido elegido, de aquella manera, por su pueblo. Ahora lo único, lo importante, son las sanciones económicas, no las vidas. Da igual salvar a toda esa gente que sale por la calle gritando desesperada. Multas que sinceramente no sirven para solventar el grave problema. Vemos lejos el problema y muchos expertos de inteligencia siguen diciendo a nuestros políticos, mientras toman el gran chocolate belga: "cuidado que lo de las nucleares no es cualquier chorrada y el ruso es capaz de hacerlo". Aunque ellos creen que Putin seguirá practicando su deporte favorito (judo) un día más. Pero qué hacemos, ¿vamos los europeos a la guerra? Eso es lo que quiere el loco del exagente de la KGB. Quiere sentirse como Hitler, porque él sigue pensando que Ucrania es suyo y pertenece a su Unión Soviética. Error tras error que no hemos evitado y creo que ya somos mayorcitos para saber esto que se llama en los libros de historia 'conflicto bélico'. Europa se jacta de la defensa de los derechos humanos y no han salvado a un pueblo que nada tiene que ver con todo esto. Llevamos más de un mes con amenazas de este señor y todos pensaban que era un farol de una partida de póker televisada a las tres de la mañana. Nadie ha previsto que toda esa gente que se está muriendo se iba a morir. Sólo nos fijamos en los últimos días, al menos en España, en el combate de Génova 13 y en el reparto de sillones de Castilla y León. Al final aquellos poemas que escribió Miguel Hernández desde la cárcel cantadas por Serrat no han llevado a ningún mísero recuerdo de los disparos. Tropezamos con la misma piedra siempre. Lo único que nos queda decir una vez más es ¡No a la guerra!