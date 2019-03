Estos días mi marido y yo hemos estado en dos actos que nada tienen que ver con la política. La Fundación Poco Frecuente celebró el suyo en la universidad y luego lo hizo Asalsido en la Casa de las Mariposas. A mi marido le agradó observar a Carmelo, el rector, atento con todos, hablando con naturalidad, sin papeles, de las Enfermedades Poco Frecuentes; y ver por allí a los alumnos de ciclos formativos de La Salle y a los de 2º de bachillerato de El Argar. A mí me llamó la atención oír a Ramón, el alcalde, en el Día del síndrome de Down. Con humor, con afecto, con sencillez, se ganó a pulso el respeto de los asistentes. He dicho antes que estos actos no tienen que ver con la política y no es verdad. Los prejuicios o los límites con los que Josefina Soria o Antonio Bañón tienen que luchar, son adquiridos. Pertenecen a la misma clase de tópicos dañinos que aseguraban que las mujeres no servían para las carreras de ciencias. A la misma clase de estigmas que hablaban de Almería como una tierra pobre, condenada a la miseria o a la emigración. Antonio o Josefina lo que hacen es dar un golpe en la mesa para quitarnos las ideas adquiridas y para resaltar que las condiciones y la esperanza de vida de las personas por las que trabajan eran antes mucho peores y que, por supuesto, también se consideraban inalterables. Nos recuerdan que nada está escrito y que todo puede cambiar como muestran las Enfermedades Poco Frecuentes, convertidas hoy en la punta de lanza de las investigaciones que permiten el avance de la genética y la medicina.

En Asalsido veo los rostros de José Augusto Sánchez y de su familia. Me parece ridículo hablar de discapacidad y no de la capacidad extraordinaria de quienes han congregado a todas estas personas y nos hablan de construir un nuevo edificio o de la reunión nacional de la familia Down en Almería. Muestran la misma energía, ese capital social tangible, cuyo valor nos trasmiten el arte, la danza de María Jurado o la música de Rafael Mollá y Jacopo Vacca, que suena en la universidad mientras los jóvenes, con la ayuda de Manu Muñoz, componen un mural sobre las EPF.

El otro capital me preocupa menos. Bastaría con ejercer un mejor control de las cuentas públicas y con evitar los despilfarros y la propaganda vacía. Exijámoslo. Y no por Asalsido o por la Fundación de Enfermedades Poco Frecuentes: por la cuenta que nos trae a nosotros mismos.