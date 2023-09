Muchas veces es necesario que un Sistema Escolar cambie su funcionamiento, debido a que no responde en el cumplimiento de las funciones para las cuales fue establecido, por ser defectuoso, como también por haber cambiado el entorno, debiendo, en este caso, reconfigurar los objetivos para que siga siendo útil.

Si sobre la Escuela no actúa ningún estímulo externo, no se conseguirá más de los resultados teóricos máximos para la que está programada. Mantendrá siempre su ritmo, dirigido permanentemente hacia la misma meta y objetivos, no cambiará de dirección, ni variará su meta. Esto se llama inercia en su funcionamiento.

Esto no contradice que en un Sistema Educativo, sin estímulo extra, se produzca una mejora de resultados, mediante una reorganización interna, es decir, que como consecuencia de este cambio se eliminen acciones innecesarias, sin sentido para los fines a los cuales está destinado un Centro educativo. Esta autotransformación es necesaria cuando la estructura del sistema escolar posee muchas tensiones, estando parte de su energía implicada en mantener su estructura, o resolver conflictos internos. Para conseguir que los resultados escolares sean mejores, se han deminimizar tensiones internas, eliminar acciones sin sentido, simplificar estructuras (comunicativas, burocráticas, organización) repartir responsabilidades, analizar los resultados, aplicar mejoras continuas. Finalmente, si los resultados siguen sin satisfacer, invertir más recursos.

Pero el inicio del cambio, debido a un estímulo externo, produce en el conjunto de actores del Sistema una reacción de oposición, por la incertidumbre provocada, o arraigo a rutinas establecidas, debiéndose realizar un esfuerzo inicial extra, al pretendido incorporar, para cambiar el rumbo o mejorar resultados. Habrá que persistir hasta lograr el efecto deseado.

La Escuela evolucionará si existe una predisposición positiva en su interior, la cual ha de ser previamente trabajada, convenciendo sobre la necesidad de mejora.

Una Escuela con un liderazgo que actúe con un Plan claro, y en que todos sus miembros trabajen de forma desinteresada y comprometida, mantendrá un nivel de tensión mínimo, tendrá menos pérdidas de esfuerzos invertidos en actividades, o intereses, contrarios a los objetivos propuestos. Mas el entorno social es siempre variable, los objetivos cambian, lo que hoy es válido en el futuro se queda desfasado, por lo que es necesario racionalizar continuamente la organización escolar, aparte de aportar siempre estímulos externos, para reponer el desgaste de su funcionamiento.