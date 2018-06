La escuela transparente

Hay días que sueño con una escuela transparente. Una escuela con las paredes transparentes, o mejor sin paredes. Un lugar donde cualquiera que pasa por allí puede ver lo que hay dentro, y quienes están dentro pueden ver lo que sucede fuera.

Jóvenes de distintas edades comparten todo. Pueden verse. Pueden hablar de todo y con todos. Profesorado, familias, profesionales de todos los oficios, personas que pasean pueden acceder sin problema para compartir aprendizajes, vivencias, risas y sueños. Los de dentro tienen claro que el mejor de los aprendizajes se produce sobre la realidad. Por su parte, el barrio, la ciudad, el mundo entero sabe que tiene que dar lo mejor de sí para cuando sean vistos por las personas que habitan la escuela.

La transparencia es también (sobre todo) de funcionamiento. En esta escuela, hace años que se dejó de hablar de autoridad docente. La mayor de las autoridades surge cuando la sociedad es consciente del trabajo del profesorado. Es una escuela sin problemas de convivencia, porque todas las personas vigilan que las normas no se incumplan, que no haya agresiones, que no haya malas palabras ni malos gestos. Todos van a una, porque la vida y la escuela son la misma cosa. Es una escuela donde se ofrece el mayor nivel académico posible, los mejores saberes de la historia de la humanidad se funden junto al oficio del vecino carpintero, los conocimientos de la doctora que pasa consulta unas calles más allá, o los complejos procedimientos técnicos de aquella fábrica, en aquel polígono industrial. Todo el mundo aprende.

La escasa burocracia de esta escuela está publicada en internet, tanto lo referente a planes anuales, como también lo que hacen cada día, en cada hora, en cada asignatura y cada actividad complementaria o extraescolar. En eso también es transparente. El patio es la plaza del pueblo. En esta escuela no hay vallas que saltar, ni puertas para cerrar, solo espacios y personas que aprenden.

Es transparente, además, porque la Inspección educativa difunde cada día lo que va a hacer, lo que pretende y lo que se ha conseguido o no. Igual ocurre con la Delegación, la Consejería, el Ministerio… Se sabe quién propone, en qué se basa, la manera en que se desarrolla y el resultado de cada propuesta, casi en tiempo real.

¿Será esta escuela fruto de la ensoñación? ¿será el exceso de calor repentino de estos días? ¿será alguna vez posible?