Gobernar es escuchar. Y en las últimas semanas en el Ayuntamiento estamos escuchando numerosas reflexiones surgidas a raíz del cambio de perspectiva que ha generado en pleno centro de Almería la prevista demolición del viejo edificio de Correos. Quiero aprovechar para dar las gracias a los colectivos y particulares que, bien de modo más formal o incluso con comentarios a pie de calle, nos han hecho llegar aportaciones interesantes y positivas para todos, porque en política no se puede decidir sin escuchar activamente. Como en cualquier ciudad, la liberación de un volumen tan considerable en la trama urbana invita a incorporar ese nuevo espacio a un contexto vecinal más airoso, lo que lógicamente concita más aprobaciones que su sustitución por otra construcción diferente. En este sentido, el dictamen negativo de la Comisión Provincial de Patrimonio al estudio de detalle para levantar en ese solar el ‘Smart Green Cube’ anunciado por la Junta de Andalucía, nos permite abrir un proceso de análisis y reflexión sobre el futuro que debe tener ese suelo y la mejor ubicación posible para el polo de innovación agrícola, que es una infraestructura capital para Almería. Los técnicos del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía trabajan ya para contemplar si los fondos europeos que recibe la Junta para ese centro técnico agrícola podrían mantenerse si finalmente se ubicase en otro lugar de la capital como el PITA, y estudiar qué usos autoriza el Plan General de Ordenación Urbanística de Almería para ese céntrico solar. Insisto en algo que he venido diciendo estos días en diferentes medios de comunicación: no hay que crear falsas expectativas en torno a un proceso que vamos a pilotar, como siempre, desde el absoluto respeto a las leyes y a la disponibilidad económica real del Ayuntamiento. De momento, la noticia es que el polo de innovación agrícola de Andalucía se construirá en Almería, tal como se comprometió el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Lo que pueda hacerse eventualmente en el solar de Correos está ahora inmerso en un ámbito de decisión técnica y jurídica. Pronto llegará el momento de planificar su futuro.