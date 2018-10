Ciudadanos y ciudadanas de Gotham... Sí, Almería, a veces no dejo de acordarme de aquella ciudad ficticia del caballero oscuro para intentar entender y digerir más de un hecho ocurrido en esta curiosa tierra, y digo "curiosa", no por el contenido, sino por el continente (político/ gobierno local).

Si ya tuvimos acrobacias culturales en esta ciudad, ahora toca relajarse, "lucir abdominales" y leer de espaldas al mar.

Antes de nada, por si acaso, quisiera informar e incidir en que mis escritos no van dirigidos hacia el escultor, pues lo considero un gran artista y creo que merece el reconocimiento de todo ciudadano almeriense, independientemente de esta serie de casos particulares en última instancia, en los que interviene directamente el Excmo. Ayuntamiento de Almería.

De verdad que no logro entender, cual aparente cascarrabias cultural, cómo en esta ciudad (un lugar real y rotundamente "rico" de esencia artística-cultural) no se desarrollan representaciones de personajes célebres, verdaderamente importantes, relacionados directamente con la ciudad y la provincia en sí, que son en el exterior auténticas fuentes de interés turístico-cultural, aceptación, valoración, devoción y hasta "liderazgo"; fallecidos y vivos.

No creo que sea necesario nombrar unos cuantos ejemplos de nombres, como ya hice en artículos anteriores, para condimentar aún más esta columna totalmente reflexiva, evolutiva y también comprometida con la "identidad" de su ciudad.

Precisamente, uno de los puntos que más se debaten desde el sector, por activa y por pasiva, es esa ausencia y falta de identidad real que padece Almería.

¿De verdad no hubiese sido todo un acierto representar, por ejemplo, a García Lorca mirando "hacia el mar" (su mar), y no de espaldas, escribiendo un libro o una nota, o incluso leyéndolo? Es un simple ejemplo de inspiración pasajera fundamentada. Estoy seguro que incluso el mismo escultor, que posee obras de otros personajes en la provincia almeriense, podría haberlo adaptado, y no solo sería maravillosamente aceptado por los almerienses, sino por todo el mundo. Cuando digo Lorca, puedo decir hasta vivos (por no mencionar incluso a uno que ha fallecido hace poco) como India Martínez, Alberto Cerezuela, Rodrigo Valero, David Bisbal, Tomatito, Pérez Siquier, etc. Seguramente se les hagan raras estas últimas propuestas a unos cuantos. ...Pregúntense por qué...