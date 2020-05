El español de M. Robinson

Prefería la versión de aquel Liverpool de los 70. Disponía de un aliento tan incombustible que conquistaron tres Premier, dos Copas de Europa y otras tantas UEFA, a pesar de tener a Toshack de delantero centro. Robinson era de esa estirpe, de hecho coincidió en Anfield con muchos de ellos. Verlo en España fue un lujo. Aunque ese lujo tan solo constituyó el preludio de otro mayor en forma de brillantísima trayectoria en los medios españoles. Estos días se han ensalzado sus virtudes, que fueron muchas. Yo quisiera detenerme en su defecto oficial: tenía un mal español. Incluso él mismo bromeaba, cuando sostenía que hablaba perfectamente español, pero que debía disimularlo, para no quedarse sin trabajo. Era una pose que sutilmente jugaba con los prejuicios de los puristas del idioma. Cierto que nunca se deshizo por completo de su acento inglés. Pero es que los sonidos son solo el envoltorio final de las lenguas. Dentro queda lo sustancial, el resto del idioma, prácticamente todo. Y en eso Robinson había interiorizado extraordinariamente nuestra lengua. Construía sin problema, sin huellas evidentes de la sintaxis inglesa. Dominaba el vocabulario con significativa amplitud, desde lo más coloquial a lo técnico, desde los tacos de la calle a las expresiones formales. Era capaz, también, de emplear el español para ser emotivo, o solemne, o mordaz, o irónico, o incluso transcendente. Robinson acuñó un estilo propio de comunicar deporte en español, algo al alcance de muy pocos en su propia lengua materna. Fue un estilo muy complejo, sustentado en un fino juego de equilibrios, a pesar de su solo aparente sencillez. Robinson fue capaz de simultanear varios registros contrapuestos: la frescura de lo coloquial con la precisión del experto, la descripción técnica con la ironía, la objetividad con la empatía. Ese conglomerado, ya de por sí complejo, tenía la virtud de actualizarlo en el momento preciso, como una ráfaga exacta que duraba lo necesario, ni más, ni tampoco menos. Ese estilo, además, poseía una rúbrica de autenticidad que lo reforzaba, todavía más si cabe. No parecía ser tan solo una forma de narrar deporte, sino que el espectador sentía estar frente a una manifestación de bonhomía personal que, como una lente amable, veía un retazo de la vida social. Sí, luego el envoltorio tenía acento inglés. Pero quienes lo escuchábamos hacia tiempo que no nos dábamos ni cuenta. En eso, en lo de la crítica por el envoltorio sonoro, tampoco ha caminado solo. A García Lorca también le reprocharon su ceceo.