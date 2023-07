Mientras continuamos con la resaca de un cara a cara bronco, hay lugares que pueden contar la historia de lo que podría ocurrir después de las elecciones del 23 de julio. Hablo de nuestro vecinos murcianos. La situación por formar gobierno es un reflejo del ansia de un partido, el de Abascal, que sabe que es su última baza para que alguien le vote. Es decir, tienen que sacar pecho por salir en algún informativo y crear una gran crisis para hacer saber que ellos siguen aquí. Lo que no saben los de Vox es que esto les está perjudicando y, como decía Encarna Sánchez, “la gente tiene muy buen olfato en España”. Las encuestas ya lo están reflejando, hay una bajada sustancial de votos por estas situaciones, y el electorado va a por el voto útil. No tienen ganas de ver peleas continuas que los verdes chillones están exigiendo sin ningún sentido. Ellos afirman que no van a regalar votos, pero la bronca viene por lo mismo: la vicepresidencia y las consejerías de pesca, caza y otros menesteres. Lo que se ha demostrado es que cuando entran en Gobierno complican más a los populares que el propio PSOE. Fíjense en Castilla y León, un Ejecutivo que no se aguanta con un presidente, Fernández Mañueco, que tiene que meterse debajo de la mesa cuando García-Gallardo abre la boca. Eso si están dentro del sillón, si no complican la vida al que esté de turno como le ha ocurrido a Martínez-Almeida en la anterior legislatura. El señor Ortega Smith se negaba una y otra vez a votar los presupuestos para el Ayuntamiento de Madrid. Al final, el PP por una cosa u otra ha terminado en todas las ocasiones a la gresca con Vox, es decir, como el PSOE con Podemos. En conclusión, y como dicen, los polos opuestos se atraen. Y Podemos y Vox están demostrando lo mismo. A los socialistas les vienen todos estos pactos al pelo e intentan jugar al despiste. Por ejemplo, en Navarra donde María Chivite se mantiene detrás de la puerta aguantando como sea hasta que pasen las generales y así poder pactar con Bildu. Todo para que no se lo eche en cara el contrario. Lo que no saben es que Otegi sonríe a sus anchas y va enseñando al público todos los pactos PSOE-Bildu. En resumidas cuentas, los dos partidos grandes tendrán que entenderse porque los socios de unos y otros les han salido rana.