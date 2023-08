Después de escribir el titular, me ha entrado algo así como una desazón; casi que me he arrepentido de escribirlo, pues me ha entrado un come-come que roza el prurito, dicho en sentido médico. Con lo que yo les reconozco a los políticos sus desvelos, sus preocupaciones, sus largas jornadas de sufrimiento, sus peregrinaciones por los pueblos de España, cual si transitaran por Las Hurdes, como hace 101 años hizo Alfonso XIII, acompañado por Gregorio Marañón y otros ilustres, a la más humilde y pobre región española, en la que fue la primera visita efectuada por un jefe de estado español a aquella tierra, “dejada de la mano de Dios, desde illo tempore”, y que por cierto los ecologistas quieren quitar el pantano, como escribí en estas mismas páginas hace unos meses. No sé cómo quitarme de encima esa desazón, pues los veo peripatéticos. Me los imagino paseando a la luz de la luna, cabizbajos y meditabundos, pensando cómo deshacer ese nudo gordiano que han recibido del “pueblo, habla pueblo”.

Dado que cada día que pasa es irrecuperable, quizás los españoles deberíamos hacer lo mismo que Alejandro Magno cuando conquistó Frigia y deshizo el nudo gordiano con un golpe de su espada. Era una forma limpia de eliminar el nudo.

Así que ¿hasta cuándo van a estar mareando la perdiz del nudo, de las cuentas, de parece que aquí contaron con los dedos, de … Los españoles necesitamos que este maravilloso, a pesar de todo, país, funcione. “Y por ahí, no arde el puro”.