El espía sexoafectivo

Dijo Sánchez que había que corregir la ley del 'sólo sí es sí' porque "ha tenido efectos indeseados… y me quedo corto", y que en eso consistía la responsabilidad política, es decir, nada de ceses ni dimisiones de alguno o alguna (la aprobó el Gobierno en pleno, pero sólo un socio se empeña en 'sostenella y no enmendalla'); se corrige, y todo el mundo sigue en sus puestos. En cambio, en esa otra chapuza de los trenes que no entran por los túneles, los directivos cesados (de niveles intermedios, claro, no va a irse la ministra de Transportes) se preguntarán aún por qué no ha bastado aquí una rectificación de la altura de los convoyes, si encima ellos no se oponían. Pero a lo que voy, al caso de ese policía supuestamente infiltrado durante casi tres años en los círculos okupas y anticapitalistas de Barcelona, que puede hacer que esa ya famosa ley tenga que ser retocada otra vez. El agente en cuestión mantuvo durante todo ese tiempo 'relaciones sexoafectivas' con varias activistas de esos movimientos, y ahora cinco de ellas (sus abogadas dicen que puede haber muchas más) se han querellado contra él, acusándole de varios delitos, entre ellos agresión sexual y abusos continuados, y hablan de que su consentimiento en las relaciones estuvo "viciado" por las mentiras del policía. Por lo visto, la novia (o como se diga en esos ambientes) que más le duró (un año) ha asegurado "sentirse violada" al enterarse de la identidad de su amante.

Esquerra, Junts, la CUP, Podemos y Bildu han pedido que Marlaska comparezca en el Congreso para dar explicaciones (¡eso, que vaya y dé detalles, que ya estamos cansados de Shakiras y Tamaras!), pero una cosa es que discutan sobre el presunto espionaje, y otra, que Pablo Iglesias haya dicho que el 'sí es sí' protegerá a las mujeres que tuvieron sexo con el poli infiltrado. ¿Pretenden ahora esas féminas que el 'sí' como una catedral que dieron en su día, se convierta en un 'no con carácter retroactivo' porque se han sentido burladas? ¡Menudo boquete puede abrirse en esta norma, si algunas señoras, por lo que sea, alegan sentirse engañadas mucho después de un romance!

Venga, presidente, registre una nueva propuesta de reforma, y no se preocupe que la coalición no se rompe, qué se va a romper: ni los bomberos más experimentados sacan del Gobierno a los morados.