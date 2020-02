La estación de todos los almerienses

El interés común que el Gobierno y el Ayuntamiento compartimos por dar soluciones a las necesidades de la sociedad almeriense me ha animado a pedir cita por carta con el Ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para poder tratar directamente con él asuntos de importancia estratégica para Almería. Proyectos que son competencia del gobierno y que en la actualidad están en desarrollo, se encuentran paralizados o esperan su puesta en marcha, como la rehabilitación de la antigua Estación de Ferrocarril, los plazos previstos por el Gobierno en la llegada del AVE a Almería capital, las obras del soterramiento o la conexión de la Autovía A7 con el Puerto. Las obras de rehabilitación de la antigua Estación de Ferrocarril, el edificio más bonito que tiene Almería, comenzaron en 2016 después de muchos meses de trámites y negociaciones del Ayuntamiento durante el último gobierno del PP, con el que acordé un cronograma de trabajo que tendría como punto final el mes de febrero de 2019 para, un vez culminado el proyecto, cerrar la cesión del conjunto rehabilitado al Ayuntamiento de Almería para convertirlo en un gran espacio cultural. Ese plan fue roto por el actual gobierno socialista que, tras paralizar las obras, pretextó errores de diseño que, en teoría, obligaban a retrasar el proyecto. Ha pasado ya un año de la fecha prevista inicialmente para la entrega de la Estación a los almerienses y no sólo no vemos trabajos del gobierno en el histórico edificio, sino que seguimos sin conocer las intenciones reales del gobierno con la estación una vez esté terminada. Lo cierto es que a día de hoy, los almerienses volvemos a convivir con la tradicional estampa de los andamios y las obras abandonadas por los socialistas en nuestra ciudad. La situación, por la que no parecen interesarse los representantes almerienses de los partidos en el actual gobierno, ha llegado a tal punto que me he visto obligado de solicitar esta entrevista. Y no hago sino lo que dije que haría en mi primera intervención como Alcalde de Almería: tocar en todas las puertas necesarias, sin reparar en su color político, para defender los proyectos e intereses de Almería. Terminar la rehabilitación de la Estación y convertirla en un espacio cultural para Almería es algo objetivamente bueno para todos, igual que la conclusión del resto de proyectos mencionados.