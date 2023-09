La estrategia de USA

Nuestros medios de Televisiones, están tan comprometidos con las directivas de US, que analizar y cuestionar el sesgo editorial de cada información, es un trabajo de tiempo completo. Y sé que se hace a propósito para distraernos de los problemas reales en algunos casos y promover una agenda en otros. Olvidan que la cesta de la compra se está reduciendo de día en día. Busquemos el culpable y a los cómplices del empobrecimiento de los ciudadanos de la UE y no olvidemos las victimas, que suman en España un 8% de la población. La decadencia económica, que se agudiza, comenzó con el Plan de Zbigniew Brzezinski, plasmado en su obra “el gran tablero de ajedrez”. En esta obra, escrita durante la “Guerra fría”, Brzezinski analiza la política, social y económica del momento y prevé su evolución, ese conjunto dio lugar a la llamada geopolítica. Este documento define las Políticas que debía aplicar USA, para perpetuar su dominación sobre los recursos energéticos y minerales, lo que le permitiria mantener su supremacía económica mundial. Para ello, Brzezinski, no descarta las acciones agresivas y que USA domine la Información mundial. Desde el 1991, los ultras neo liberales de USA, el llamado Estado profundo, elaboró las formas más adecuadas para aplicar la estrategia elaborada por Brzezinski. Los cómplices: los Medias de las Televisiones que diabolizaban previamente el país que va a ser agredido. El Pretexto de la agresión: defender los Derechos Humanos, la Democracia y dar un futuro mejor a los pueblos oprimidos. La regla de oro: nunca mencionar que el objeto de la agresión es para imponer una Política y apropiarse de sus recursos energéticos y/o minerales. Para ello es indispensable neutralizar la mayoría de la información, doblegando a los Medias de televisión en particular. Las víctimas: hoy las conocemos, Yugoslavia, troceada, miles de muertos y parte del territorio Serbio contaminado por la munición de uranio empobrecido que fue utilizada, Iraq, en el cual aún no se han encontrado las famosas armas de destrucción masivas, pero si los documentos que ponen en evidencia la

trampa tendida por USA a Sadam Husein, que era antiguo colaborador de la CIA, siendo universitario, hombre cruel, Dictador con el cual John Kelly, sus-secretario de Estado de USA, mantenía buenas relaciones, junto a April Glaspie, embajadora de USA en Iraq, estos le dejaron comprender a Saddam Hussein que USA, no impidiria la anexión del Koweït, siempre que se respetasen sus intereses petroliferos. En realidad, USA tendió una trampa a Saddam, para aniquilarlo y lograr el Petróleo de Iraq que estaba nacionalizado, Madeleine Albright, Secretaria de Estado US, interrogada por la muerte de mas de 20 Mil niños iraquíes, a causa de las sanciones sobre los medicamentos y alimentación declaró “ Es el precio que debe pagar Iraq a la Democracia”. Tras Iraq, el Blanco fue Siria, seguida de Libia, sin que olvidemos Afganistán. Con sus mentiras, de luchar por la Democracia y los Derechos Humanos, USA ha reducido a escombros países, que han perdido más de 2 millones de personas, entre ellos unos 200Mil niños y no olvidemos el millón de desplazados, un caos humano. Zelensky en la Tribuna de la ONU, declaró “La Guerra en Ucrania ha llegado al punto que se convierta en un enfrentamiento directo de USA contra Rusia”, yo solo puedo darle razón, Rusia no dará un paso hacia atrás, ya que sabe que es su existencia y futuro como nación los que están en juego. Estamos más que nunca en la antesala de la Guerra nuclear que implicaría a USA, Gran Bretaña y Francia contra Rusia, China, Corea del Norte e Irán, más de la mitad de la población mundial moriria, los que quedasen, tardarían siglos antes de recuperar una vida normal. Es hora de que la UE diga ¡BASTA! Y busque soluciones para lograr la Paz. Occidente debe aceptar convivir con el nuevo bloque económico, que se ha independizado del dominio económico y político de USA. Esta nueva situación es irreversible.