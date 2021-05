'estrellitas' atacados por los nervios

Perder dos puntos frente al colista Albacete no tiene un pase. Hacerlo contra un rival diezmado por una expulsión, que llegó a perder tiempo pese a que no le valía el empate, no deja en buen lugar a nadie. Tratándose de la UDA, tercer clasificado, habla de su inestabilidad. Los unionistas, no contento, también perdieron reputación y estilo. El intercambio de insultos entre Sadiq y Brian Rodríguez es el último ejemplo del estado nervioso de la plantilla. El motivo, el lanzamiento de una falta sobre el pitido final, resulta toda una niñería. El nigeriano y el uruguayo están al borde de un ataque de nervios por que la inspiración se le ha evaporado al delantero y el charrúa, internacional absoluto, no ha dado el nivel del que venía precedido y ha chupado mucho banquillo. Estas cosas pasan en vestuarios cargados de estrellitas, que se confunden al primer halago. No sé si resolverán y olvidarán. Pero siempre dejan huella- el uruguayo ha sido expedientado por el Club. Sin duda, no es el momento para jugar a"pucheritos".