La "excepción almeriense"

Parece que el enfado del presidente en la reunión del Consejo Europeo y su breve abandono para "airearse", influyó en que Bruselas aceptara que la península es una 'isla energética' en el continente y que España y Portugal forman lo que ya se conoce como la 'excepción ibérica'. ¿Cuántos de nuestros políticos provinciales se han cabreado en Madrid y en Sevilla para que de una puñetera vez los gobiernos central y autonómico dejen de tomar a Almería por el pito del sereno? Nuestros representantes tendrían que enfadarse más que Sánchez y abandonar las reuniones hasta que nos tomaran en serio. "Vamos a airearnos un poco, cuando tengan algo nuevo sobre el impulso a las obras del AVE, nos lo dicen". Esta provincia sí que es una isla dentro de la península, pero nuestros políticos jamás levantan la voz en ningún sitio y sólo se airean cuando sopla el levante o el poniente. A veces se acaloran un poquito, sí, pero para culparse entre ellos de todas las carencias que sufrimos, no sólo en materia de comunicaciones, que según el PP son responsabilidad del PSOE, y viceversa, y así vamos, luego hay gente que se extraña de que aquí aumente la abstención o, lo que es aún peor, el voto a Vox. Claro que para poder levantarte de un acto, primero tienen que invitarte a él, porque si no, ¿cómo demonios vas a abandonarlo? Es lo que ocurrió el otro día en Granada, en el encuentro que Transportes y Adif celebraron para informar del estudio del Corredor Mediterráneo entre esa ciudad y la nuestra: invitaron a varios cargos granadinos… y a ningún almeriense. ¿Habían comenzado ya los recortes y no querían que se gastaran un dinero público en el viaje, tal como estaba el carburante ese día? ¿Y haberlos invitado por videoconferencia, para atenuar el desprecio?

Que el AVE de Murcia, del de Granada ni hablamos, vaya a llegar en 2026, ya firmaríamos el 31 de diciembre poco antes de las uvas, no se lo creen en Moncloa ni aunque inviten a Boris Johnson a una reunión de trabajo sobre Gibraltar y éste se presente con un cargamento de botellas de vino. La 'excepción almeriense' en la red de Alta Velocidad se eternizará, pero ninguno de nuestros políticos se va a cabrear. ¿Y si cobraran cada mes por objetivos cumplidos, con un fijo equivalente al ingreso mínimo vital?