Por la miopía me libré de la mili que, en mi época era obligatoria. De aquella época todavía recuerdo el chiste de aquellos padres que asistieron a la jura de bandera de su hijo, y que al verlos desfilar tras la jura, mira por dónde el hijo era el único soldado que llevaba “el paso cambiado”. La madre, como cualquiera otra madre, tan orgullosa estaba de su hijo que no pudo reprimirse y le dijo a su marido y padre de la criatura: mira Paco, ¡qué listo es nuestro hijo, que es el único que no lleva “el paso cambiado”!

Con esta introducción ya he consumido prácticamente la mitad del espacio de que dispongo, pero es que como no quiero hablar de política, divago. Pero en fin, ahí va. Se han celebrado elecciones en Galicia y, objetivamente, no se puede decir que el presidente del gobierno español y “mandamás”, en el buen sentido del término, de su partido, ha dicho algo así como que sus compañeros y responsables de su partido en las distintas comunidades autónomas “no tienen liderazgo en los territorios que rigen”.

En los toros se puede hablar del maestro y los peones, en las empresas del gerente y los trabajadores, en un equipo, de lo que sea, de los jugadores y el entrenador. Aquí me callo.