Al parecer, la supermegahistórica decisión del Constitucional tenía que haber sumido al país en el caos, o algo así, pero la gente siguió haciendo su vida normal. Y cuando empezaron a salir por la tele dirigentes de todas las ideologías para que mantuviéramos la calma, aunque algunos (sí, ésos y ésas) pidieron la movilización en las calles, los telespectadores se preguntaron: "¿Pero a éstos qué les pasa?". Todos teníamos que contener la respiración, y resulta que hacíamos las compras navideñas tan tranquilos. ¿Somos unos inconscientes? Dos días antes, en 'Cuatro al día fin de semana', que presentan Marta Reyero y Roberto Arce, salieron dos prestigiosos catedráticos de Derecho Constitucional y uno dijo textualmente que "para mí es mucho más peligroso el presidente del Tribunal Constitucional que Tejero, ¿eh?, mucho más peligroso", mientras que el otro afirmó que la cosa no era tan grave porque lo que se iba a dilucidar era una cuestión de forma, no de fondo, es decir, que el tribunal de garantías lo que sí podía hacer es pedirle al legislativo que se ajustara a los procedimientos. Así que si dos reconocidos expertos difieren tanto, ¿qué se nos puede exigir a los simples ciudadanos de a pie? ¿Y qué pretenden estos políticos? ¿Que en las reuniones navideñas discutamos y hasta lleguemos a las manos? ¡Sí, hombre! Esto, presidente Sánchez, al igual que sus pactos con el independentismo catalán, lo quería hacer usted deprisa y corriendo, y sin los preceptivos informes previos, para que casi no nos enteráramos, aprovechando los puentes (el de los Santos para la sedición y el de la Constitución para la malversación), y pretendía tener todo listo justo el día de la lotería. ¿Y ahora qué es lo que nos pide? ¿Que no hablemos de otra cosa? Al que se le ocurra sacar el tema durante los encuentros entre amigos y familiares estos días, se le retiran los langostinos y, si reincide, se queda sin polvorones.

Luego, después de Reyes, que los expertos nos instruyan un poco. Insisto, expertos, no Ayusos, Belarras o Rufianes. Si con la pandemia los epidemiólogos coparon las tertulias y después, cuando el volcán de La Palma, llegaron los vulcanólogos, ahora tendrían que aparecer los juristas. Pero con un estilo ágil y ameno, no nos aburran.