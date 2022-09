La explosión de la razón

Los meses de W. Burroughs resultaron más desaforados de lo que en sí fue su vida. Completamente desbocado con las drogas, sin límites ni cortapisas, su cabeza concibió cosas todavía más inverosímiles de las que poblaron su hipnótico universo literario. Su muerte en 1997 sepultó también Tanks baked in the belly of hipos, su última obra, hasta hace poco inédita. En español vendría a ser Los tanques se cocieron en la barriga de los hipopótamos, un obvio remix de la obra que publicó junto a J. Kerouac en 1953.

La sobreabundancia de alucinógenos perpetró una trama por completo hilarante. En esta ocasión Burroughs inventa un partido político demente dentro de un despropósito de país. Para empezar, gobernaba quien caía derrotado en las elecciones, debido a una singular práctica política consistente en votar a favor de las propuestas rivales. Confiaban en ese mecanismo para llevar hasta la presidencia a un narcotraficante recubierto con el cuerpo de un pastor protestante. Sus homilías beatíficas destilaban un aroma confuso y un tanto oscuro que sugería la legalización del consumo de drogas, incluso el convertirlas en una virtud cívica. Más aún, la idea era que, con el tiempo, se persiguiese, o incluso se encarcelase, a los timoratos que se negasen a consumir.

Bajo ese vértice, el partido procedió a organizarse en forma no menos estentórea. Al frente de la región capitalina situaron a una corista con aires de grandeza chocarrera. Entre sus múltiples y variadas ocurrencias bufas, la presidentísima de Bourroughs creó una oficina pública para promocionar su lengua entre sus propios hablantes. Sintetizando hasta los límites de la racionalidad, la misión de la instancia pública consistía en convencer a los ciudadanos de que usaran lo que ya usaban por naturaleza, todos los días. Para cumplir con tan singular cometido, le confiaron el encargo a un titiritero que no tenía la más mínima idea de qué iba aquello, en el caso de que fuera comprensible. Al año renunció al cargo, aburrido de hacer crucigramas en su despacho. La presidentísima lo felicitó públicamente por la tarea desempeñada.

Un buen día todos esos factores se alinearon y consiguieron que el mundo explotara, que empezara a corretear por el universo, como un globo al que se le escapa el gas, hasta ser engullido por un agujero negro. El texto de Borroughs, sin proponérselo el autor, como es natural, constituye una auténtica apología a nuestro patriotismo. Todo eso, y quizás más, sucede en España. Pero, a pesar de personajes como Casero, Núñez Feijóo, Díaz Ayuso, o Cantó, aquí no explota nada (de momento).