El 'fake' de 'la Manada'

Los medios hemos caído en la trampa como las hienas sobre los cadáveres? Justo el día que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirmaba los 9 años de prisión para la Manada -se ha ratificado agresión sexual y no violación para los cinco jóvenes sevillanos que hace dos años atacaron a una chica madrileña en los Sanfermines-, unos guías "profesionales" y "enamorados de Pamplona" anunciaban en una web un tour por la ciudad para el próximo día 26 siguiendo los pasos de los condenados: "Recorre paso a paso la noche más famosa de San Fermín". Nos proponían meternos en la piel de los agresores comprándonos una camiseta típica en las tiendas de souvenirs, mostraban vídeos del desenfreno de aquel 7 de julio y culminaban el pack regalando un tatuaje de El Prenda.

Unas horas más tarde, portavoces del Ayuntamiento y del Gobierno de Navarra explicaban a los medios que la Policía había abierto una investigación para aclarar la "autoría y veracidad" de la iniciativa, que se había cerrado la web y que el caso se había puesto en conocimiento de la Fiscalía. Por un delito de odio y por utilizar sin permiso el logo oficial contra las agresiones sexistas.

Un par de días después, los promotores del tour siguen agazapados en el anonimato, pero nos dan una supuesta lección de civismo y de ética: ¡Era un fake! Reconstruyen su web para jactarse de su hazaña denunciando que los medios somos hipócritas y falsos y constatar -¡qué descubrimiento!- que vivimos de la publicidad y de los clicks. Lo hacen pontificando sobre la sociedad espectáculo de Guy Debord, reflexionando sobre los límites entre la verdad y la mentira y situándose al margen de esta sociedad enferma que depende de su dosis diaria de "grasa informativa para reforzar su visión del mundo". Porque "todo es cierto si hay una masa suficiente de personas dispuestas a creerlo". Bien.

Un 28 de diciembre, el tour de la Manada hubiera pasado por una de esas inocentadas de mal gusto que algunos periódicos aún mantienen por tradición -¡como si en la era de la posverdad no tuviéramos suficientes noticias falsas!-. Hoy, cuando los medios no somos sino un altavoz más de las calles físicas y virtuales en que deambulamos con más desconcierto que certezas, no son ellos los que nos abren los ojos. Al otro lado de su despropósito y de su manipulación estuvimos todos. Coordinados. Funcionado como sociedad. Sin héroes ni villanos. Con muchos grises. Y con hartazgo. También de quienes van de hienas justicieras.