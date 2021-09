El ¿fake? güasap

Este fin de semana me ha llegado un "güasap" enviado por un amigo y que supuestamente es original de una actriz española, que decía que había que ir a retirar la lava del celebérrimo volcán "Cumbre Vieja" de la isla canaria de La Palma, ¡"igual que con la retirada del chapapote del Prestige de Galicia"! Pienso que con estos renglones "me he cargado" mi escrito. Ya está, prácticamente, dicho todo.

Como me dijo en una ocasión un señor durante una negociación en la que al parecer mi oferta le había parecido baja: ¡vamos a ser serios, Sr. Flores! Pues eso digo yo: ¡vamos a ser serios!

En este caso, lo lógico es informarse, antes de nada, de qué es la lava, cómo sale y dado que se ve ígnea, pensar, labor que no provoca dolor de cabeza, que eso debe estar caliente, ¿qué digo caliente?: achicharrando, porque si sale de debajo de la tierra serán "piedras derretidas" y estarán más calientes que las alpargatas de un calero; y, por lo tanto, tardará una temporadita en enfriarse.