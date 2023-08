La falacia de los Coloraos

En la madrugada del 15 de agosto de 1936 tuvo lugar el primer asesinato en masa de nuestra última guerra civil en Almería. Sofocada la sublevación militar por fuerzas y milicianos leales a la República el 21 de julio, el poder coercitivo en Almería quedó en manos de las organizaciones obreras, que lo canalizaron a través del llamado Comité Central Antifascista, que se ubicó en el edificio del Casino y se convirtió en el verdadero centro de poder. Este Comité Central quedó constituido inicialmente por socialistas y comunistas, aunque luego se integrarían miembros de las organizaciones libertarias almerienses, y fue responsable, entre otras acciones, de la detención de las personas presuntamente desafectas al régimen revolucionario en el que estaba derivando la izquierda republicana. Fue tal el volumen de personas detenidas en los primeros días de la guerra, que resultó insuficiente para su internamiento la prisión provincial, teniendo que habilitarse también como prisión el convento de Las Adoratrices, el colegio de La Salle, la fábrica de azúcar conocida como “El Ingenio” y los mercantes anclados en el puerto Astoy Mendi y Capitán Segarra. Estos detenidos quedaron a merced del Comité de Presos, teóricamente subordinado al Comité Central y presidido por el dirigente de la FAI Juan del Águila Aguilera, que sería capturado después de la guerra en Madrid, sometido a juicio, condenado a muerte y fusilado en el cementerio de Almería en 1941. Era un criminal de guerra.

La madrugada del 15 de agosto, con nocturnidad y alevosía, fueron sacados del barco Astoy Mendi 27 detenidos (o 28 según las fuentes) y conducidos a la cala de La Garrofa, donde fueron asesinados, lastrados y arrastrados por barcas para hacerlos desaparecer en el fondo del mar. Esta fue la primera de las llamadas “sacas” que se llevaron a cabo sin mediar acusación previa y juicio alguno.

Un 14 de agosto, pero de 1824, en el marco de la primera guerra civil que tuvimos en el siglo XIX (liberales frente a absolutistas), 112 años antes que los asesinatos de La Garrofa, un grupo de 49 voluntarios liberales, formado por extranjeros y correligionarios españoles de diversa procedencia, uniformados con casacas rojas, intentaron desembarcar en el puerto de Almería, pero fracasaron en su misión y fueron capturados, para ser la mayor parte de ellos juzgados y fusilados de acuerdo al procedimiento con los traidores (de espaldas al pelotón de fusilamiento).

Ahora, cuando el próximo año se cumplirá el bicentenario de este hecho histórico, se ha publicado en el BOE una Resolución de incoación de declaración de lugar de memoria del monumento a los Mártires de la Libertad, en Almería, en la que se habla de monumento, pero a la hora de identificar el bien se especifica que es la Plaza de la Constitución de Almería, que nada tiene que ver con el hecho histórico en sí. En este caso, en la motivación de la incoación del procedimiento de declaración de lugar de la memoria, se vierten algunos errores: “... El 24 de agosto, sin juicio, 22 de los capturados fueron fusilados de rodillas y por la espalda en las afueras de la ciudad…”. Claro que fueron juzgados. De acuerdo al que fuese cronista oficial de la ciudad, el Padre José Ángel Tapia

Garrido: “El tribunal militar que los juzgó, estaba formado por el juez don Juan Justo de Escalante, el gobernador Pírez y el comandante de marina don Antonio Ibarra. 3 fueron condenados a carreras de baquetas, castigo que se cumplió la tarde del 28 en la calle de san juan. 25 fueron condenados a muerte y ejecutados en Almería y uno en Madrid. La relación de los ejecutados en Almería se conservó en las actas de defunciones del Sagrario (lib. 12, fs. 218-223) hasta 1936, que fue destruido su archivo.” (Breve historia de Almería, 1972). Y una vez juzgados, fusilados de acuerdo a las leyes de la época, tal y como hacían ambos bandos (liberales y absolutistas), que nunca renunciaron a la Monarquía como régimen. Los liberales nunca fueron republicanos, ya les valía, puesto que les financiaba la Monarquía inglesa, vinculada a la masonería. Así mismo, se afirma en la motivación: “tras los primeros enfrentamientos fue imposible tomar la plaza de Almería, pese a que fueron auxiliados otros liberales procedentes de la Taha de Marchena…”, olvidándose de los contrabandistas que también les apoyaron, cuyas intenciones en nada coincidirían con la de los expedicionarios. Pero lo que más me ha sorprendido de esta Resolución es incluir en la memoria democrática este hecho acaecido hace ya 2 siglos, aunque es cierto que la Ley de Memoria Democrática es muy clara en cuanto a que tiene por objeto “la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, entendida ésta como conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España,…”, es decir, prácticamente desde la revolución francesa. Y si un lugar de Memoria Democrática es aquel espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, insisto en qué tiene que ver la plaza vieja con ello. Que hablemos de preservar para la historia el monumento, es una cuestión, pero otra es vincular este monumento a una plaza. Ya no se trata sólo de reescribir la historia del golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura y el exilio, sino la historia desde finales del siglo XVIII, interpretada por unos historiadores que no quieren ver más allá de la puerta de su “cortijo”. Antes que el monumento a los coloraos, pongamos el crimen de guerra de la Garrofa.