Las falsas listas de espera del PSOE

La gravedad de la mentira política no viene dada sólo por el hecho de falsear la realidad en beneficio de una opción partidista, sino también por el hecho de no decir la verdad en cuestiones especialmente sensibles, como son por ejemplo la salud o la dependencia. Y eso, mentir con descaro en lo referente a las listas de espera sanitarias y de dependencia, es lo que ha venido haciendo el PSOE en la Junta de Andalucía, tal como se está demostrando en las primeras auditorías internas ordenadas por el Presidente Juanma Moreno, cumpliendo así su compromiso de abrir los cajones y levantar las alfombras en la Junta de Andalucía. Y lo que va apareciendo es francamente alarmante, porque retrata la falta de escrúpulos de la administración socialista respecto de la salud y la calidad de vida de todos los andaluces. El nuevo Consejero de Salud, Jesús Aguirre, que hace unos días estuvo en Almería para traer por fin -tras diez años de espera- el endoscopio de neurocirugía que venía reclamando Torrecárdenas, ha desvelado que han descubierto 506.408 pacientes en espera que no figuraban en las listas oficiales que manejaba el PSOE. Y eso es un escándalo en toda regla, pues estamos hablando de muchas personas que esperan una actuación para un problema de salud que en muchos casos puede ser determinante para su vida. Por lo que respecta a la provincia de Almería, son 71.558 las personas que en este momento se encuentran en lista de espera, bien sea para una intervención quirúrgica o para una cita con el especialista. Una cifra muy superior a la ofrecida hasta ahora por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que en junio de 2018 cifraban esa lista de espera en 21.990 personas. Y en el caso de la Dependencia, la situación no es mejor. En Almería existen, con fecha 31 de diciembre de 2018, un total de 18.865 personas beneficiarias de la Dependencia, pero ahora han aflorado 1.400 personas pendientes de resolución de grado y 6.197 personas pendientes de que se les realice su Plan Individual de Atención para poder disfrutar de algún recurso del catálogo de la Ley de Dependencia, que incluye prestación económica, atención residencial o ayuda a domicilio, entre otros servicios. Es decir, que además de incumplir sistemáticamente sus compromisos con Almería, la Junta del PSOE nos ocultaba también la verdad. Ya es hora de acabar con tanta falsedad y de poner Andalucía a funcionar.