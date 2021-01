Del falso tránsito de creer a saber

E STOY Me gusta hablar con aquellos que saben. Sean del ámbito que sean. Es la mejor manera de enriquecerme. Son ellos los que me dicen cómo es la realidad y me facilitan actuar en consecuencia. Por eso busco ahora quien pueda enseñarme cómo podar, cuándo labrar y el mejor momento para abonar los árboles. O si tengo problemas con la administración recurro a un buen asesor o a un buen abogado. Y así sucesivamente. Todo esto viene a decir que carezco de conocimientos en muchos campos aun cuando en todos ellos tenga algunas creencias. Pienso que no es razonable dejarme llevar por las creencias cuando puedo disponer de la ayuda de los que saben. Claro que muchas veces "los que saben" tampoco pueden dar respuestas definitivas; no obstante, siempre podrán darme más seguridad que mis propias conclusiones que se fundamentan en el vacío. Posiblemente a nadie le importe cuáles sean esas creencias mías, a no ser que se trate de marketing. Y tampoco deberían importar la mayor parte de las creencias de los demás sobre todo cuando nada tienen que ver con sus propias vidas. Sin embargo, como una especie de deporte actual, no dejan de brotar encuestas que preguntan por cosas de las que la mayoría no tienen ni idea ni fundamento. Me llamó la atención una pregunta reciente de cuyas respuestas dieron cuenta algunos medios de comunicación: "¿Cree usted que el actual rey de España se lucró con el dinero del rey emérito?" No recuerdo bien los resultados de la encuesta, pero en lo que respecta a este escrito carece de importancia. ¿Cuál de las dos respuestas reflejaría mejor la realidad? ¿Cambiaría en algo la realidad si la respuesta mayoritaria fuera "si" siendo "no", o fuera "no" siendo "sí? Entonces ¿por qué tienen que preguntar sobre cosas que se ignoran por completo y cuyas respuestas solo pueden reflejar prejuicios y sospechas? ¿Acaso pueden contribuir esas respuestas a mejorar los conocimientos de los demás? ¿Es pura curiosidad de algún aburrido investigador sociológico al que le han aprobado un proyecto de investigación inane? No lo creo. Me temo que no deja de ser un procedimiento de manipulación. En el caso concreto de esa pregunta puede estar dirigida bien a apoyar o rechazar la monarquía, utilizando adecuadamente las respuestas. Nadie controla los procesos. Nada garantiza los resultados. Sería saludable no hacerse eco de semejantes resultados, aunque sería preferible que no hicieran esas encuestas.