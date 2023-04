Alas plazas duras les ha salido un nuevo enemigo, que a lo mejor -¡ojalá!-es definitivo. Hasta ahora los críticos con las plazas duras eran los ecologistas y los izquierdistas (algunos, los que no tenían "mando en plazas"). La nueva amenaza contra las plazas nórdicas y castellanas, enemigas del árbol y la sombra por motivos distintos: los nórdicos porque tienen que aprovechar los pocos ratos de sol, y los castellanos por tradición. El nuevo antagonista, ya es hora de decirlo, es Sanitas, una empresa privada de seguros médicos que acaba de presentar en España el proyecto Healty Cities 2023. El objetivo de este proyecto mundial es construir ciudades más saludables y sostenibles. Uno de los medios inmediatos es la generación de espacios verdes. La verdad es que no hay que calentarse mucho los cascos para llegar a esa conclusión. Se sabe, por ejemplo, que el asfalto, el tráfico y los colores oscuros en los edificios, pueden llegar a suponer una diferencia de hasta 10 ºC en la temperatura nocturna. En Almería, pueden ustedes comparar la temperatura del Parque Viejo (al Nuevo le quitaron las pérgolas hace años) con la de la plaza López Falcón, que están contiguos y ambos pegados al mar. Sanitas se compromete a plantar un árbol por cada persona que camine 6.000 pasos diarios durante dos meses en Madrid y Zaragoza. Es claro que una empresa de seguros médicos tiene que tener interés en mejorar la salud de sus asegurados. Pero eso no impide que ambas iniciativas (caminar y plantar árboles) sean beneficiosas para todos.

En el mundo ya se han adherido setenta ciudades de entre las más importantes. A ver si Almería se apunta, porque tenemos ejemplos arboricidas de las más variadas épocas históricas y políticas: plazas de San Pedro, de los Derechos Humanos, Puerta Purchena…(sigan ustedes con las de su barrio), Obispo Orberá, el barrio de Altamira…incluso la Rambla, donde los árboles están protegiendo del sol los arriates de flores (¡¿?!) y los bancos y paseos para las personas tienen la única "sombra" de las palmeras.

El citado proyecto de Sanitas lo apoyan 230 empresas y, entre otros, la Fundación Española del Corazón, el Comité Olímpico Español y el Real Madrid. No se puede decir que este conjunto de entidades sean un nido de rojos y ecologistas. O sea, que a ver si, con estas iniciativas de tantas "gentes de bien", el Ayuntamiento de Almería cambia su afición a las plazas duras y se decide a ponernos árboles.