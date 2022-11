Nos falta cultura democrática

Nadie está capacitado para dar lecciones de democracia. Nadie lo sabe todo en este tema. No podemos decir «yo ya soy democrático y todo lo que hago lo es». La democracia es un «estar siendo» constante, no es un producto acabado. Se pone a prueba en cada decisión que tomamos junto a otras personas, en cada paso que damos, en cada gesto en sociedad, en pequeño grupo, en gran grupo, en familia… Solo cuando actuamos de manera individual somos nosotros quienes tomamos las decisiones, y aún así la mayoría de las veces hay que pensar en las repercusiones para quienes nos rodean.

¿Cuántos de nosotros podemos afirmar que sabríamos llevar a cabo una asamblea? ¿sabemos lo que significa el consenso, escuchar a los demás, respetar las opiniones, dar voz a quien nunca ha participado, no imponer? El mundo que nos rodea no va por ahí. Asistimos constantemente a espectáculos de crispación, violencia verbal clara o sutil, reglas y más reglas que nos imponen o nos imponemos... Cuando no se nos vende que la democracia es votar cada cuatro años y cerrar la boca hasta la próxima.

Por eso no nos debiera sorprender que una buena parte del profesorado (como ciudadanos y ciudadanas que son) no sepa hacer una asamblea de aula. La normativa y la teoría pedagógica está llena de frases como «partir de los intereses del alumnado», «implicar activamente al alumnado en su aprendizaje»… pero si ni siquiera somos capaces de escuchar, buscar caminos, recoger aportaciones o hacer que se sientan verdaderamente partícipes de lo que sucede en el aula, difícilmente conseguiremos esa ansiada implicación. Nos implicamos cuando somos parte de algo, cuando nos sentimos dueños de nuestros actos. En un aula, como en cualquier sistema social, eso solo sucede si nos ponemos de acuerdo con quienes nos rodean.

Cuanto MENOS hable el profesorado, mejor. La actitud ha de ser de escucha sincera, activa. Las soluciones o conclusiones deben ser las del grupo, no la que el profesorado considere previamente. Los temas a tratar deben ser los que interesen al alumnado, sus conflictos, preocupaciones y motivaciones, desde el respeto absoluto y sin menospreciar las aportaciones de otras personas. Se pueden asignar roles (moderador, secretario…), es bueno recoger conclusiones, recordar lo tratado en asambleas anteriores… Mucho por hacer. Necesitamos mucha más cultura democrática y solo se aprende de una manera: haciéndolo.