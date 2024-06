Una persona que acompañaba a un pariente ingresado en Torrecádenas desconcertó a sus familiares con este wasapp: “Me preguntaron qué desayuno”. Fueron varios los que se impresionaron por la gentileza del Servicio Andaluz de Salud (S.A.S.) de servir un desayuno, y además a la carta a los acompañantes de los enfermos. Sin embargo, lo que alguien le había preguntado al autor del mensaje era qué había desayunado el paciente.

La ortografía de los textos es fundamental para su correcta interpretación. Quien lea “Decidió no completar el trabajo tal como lo había planificado” entiende que alguien decidió no terminarlo así, como lo había ideado, sino de otra manera. Sin embargo, una coma olvidada lleva a interpretar que ya había proyectado no culminar la tarea: “Decidió no completar el trabajo, tal como lo había planificado”. En junio de 1947, Eva Perón, Evita, esposa del dictador Juan Domingo Perón visitó España en olor de multitudes. Se cuenta que pretendía dirigirse a las masas durante su estancia en Barcelona, y entonces un maquiavélico Franco, según relató años después su hermana Pilar, envió al gobernador civil un telegrama, de aquellos que se escribían con mayúsculas y sin comas, con el texto “evita que hable”, escrito enteramente en letras versales (la letra versalita, es la variante de cualquier tipo de letra, la variación es de letras mayúsculas donde el tamaño se asimila al de las minúsculas, con proporciones ligeramente distintas), muy distinto de un “Evita, que hable”. Más apócrifo aún parece este otro pretendidamente enviado aquellos días desde Buenos Aires: “Franco Evita abrazos. Perón”.

La falta de una coma puede tener costosas consecuencias. Hace unos años, esa omisión en una ley le costó a una empresa de lácteos norteamericana diez millones de dólares que sus conductores le reclamaban en concepto de horas extraordinarias. Los conductores alegaron que no les afectaba, porque para que la distribución apareciese como una actividad de aquellas debería haber una coma entre “envío y o distribución”. Sin ella, la ley hacía referencia solo al embalaje con ese fin.

Es fundamental y muy productivo volver a leer lo ya escrito. La relectura cuidadosa de lo que escribimos siempre nos permitirá hacer correcciones que hagan el texto más claro y preciso. Y lo que es también importante, sin erratas y errores gramaticales.