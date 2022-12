A mi familia y a mis amigos

A MI madre, a mis hijas, a mi hermana y mi cuñado, a mi exmujer, a mis sobrinas, y a mis amigos, como caracteres áureos de una oda renacentista, les envío, en métrica homérica, una palabra, derivada y lexicalizada, como si fuera eterna como una ola atlántica: agradecimiento.

La sintaxis del tiempo kantiano nos devuelve a la realidad que elegimos, que se hace cristalino, límpido como el agua de un venero. Cuando el reloj de las horas nos recuerde que todos debemos ir en la barca de la paz y la concordia, sobran los caracteres de los insultos, de las calumnias, de la maldad y de la perversión del lenguaje.

Agradecimiento no es una metáfora sino una connotación filosófica y entrañable, que convierte la prosa en hexámetro y en sentimiento; como, si tal vez, los instantes se desnudaran cuando el sol es, al mismo tiempo, madrugada y mediodía.

Agradecimiento es una palabra que miman el periodismo y la literatura, pues, como dijo Kapucinki, para ser periodista, lo primero es tener las virtudes de una buena persona.

Así, vamos observando la semántica de los días, con el almanaque desprovisto de sus hojas caducas; cuando los años son cómplices de la vida que se termina. La verdad está en el pensamiento, que nos evoca la teoría filosófica de la existencia y de los silogismos que se manifiestan en la brevedad de todo lo terreno. Sea el silogismo de Aristóteles o de Hegel; de Platón o de Descartes; de Ortega y Gasset o de Schopenhauer.

Querida familia y queridos amigos, os llevo en el corazón, cuando la llama del sufrimiento dicta las palabras con la fuerza rítmica de un barco en alta mar. Las noches largas de invierno ya no son pesadillas, sino una atenta selección de los sintagmas que se preguntan si es humano morir en vida, como si un médico tuviera el intelecto para saber valorar el sufrimiento que la enfermedad hace insoportable, de manera que la vida, tan bella y apasionada, puede transformarse en una tormenta que no permite que el yo decline su verdad. Si el sufrimiento psíquico y físico se hace intolerable, no queda más remedio que la medicina se alíe con la realidad que emana de una objetiva causa.

Querida familia y queridos amigos, os pido que en estas circunstancias conduzcáis la barca de la vida con el objetivo de cuidar la salud como un tesoro hipocrático, que enseña que las patologías constituyen un aviso para comunicarnos que algo no funciona bien.

Es el momento de seguir el camino trazado, pero siempre con la virtud de un ser humano que piensa y reflexiona. No como un filósofo, sino como un hermeneuta que busca la verdad en los textos, pero también en los sentimientos; sobre todo, cuando son de verdad y no son manipulados, por una fe de erratas, que es fiel a la escritura dialogada en su esencia.

La literatura es así un proceso en el cual las funciones del lenguaje no son la otra orilla, sino esta misma desde la que vemos el agua fluir como el tiempo fluye en su discurso inagotable. Entonces, las metáforas acudirán con el fin de ser testigos de un nuevo pensamiento, y quizá la de una nueva filosofía que leeremos con dilección.